Rendkívüli állapotot hirdettek Kaliforniában a tűzvészek miatt

Kalifornia egész területére rendkívüli állapotot hirdetett Gavin Newsom kormányzó, írja az MTI. Az állam 16 területén pusztít egyidőben valamilyen tűzvész olyannyira, hogy már San Franciscót és Los Angelest is veszélyezteti. A kormányzó azt ígérte, hogy minden rendelkezésre álló forrást a tűzvészek megállítására fordítanak.

Az oltási munkálatokat nehezíti a szárazság és az erős széllökések, amelyek miatt újabb területekre terjednek ki a tűzvészek. A helyzet annyira aggasztó, hogy eddig 130 ezer embert szólítottak fel az otthonaik elhagyására az államban. A közel háromezer tűzoltónak mindössze a Los Angeles melletti Santa Claritában sikerült megfékeznie a tűzvészt, miközben már 30 ezer hektárnyi terület égett porig. A két nagyváros mellett veszélyes a helyzet San Diegóban és Sacramentóban is.

Szakemberek ráadásul új tűzfészkek kialakulására is számítanak, miközben lángokban áll a híres kaliforniai bortermelő vidék egy része is. Szombat óta 38 megyében kezdték el lekapcsolni az áramot, ezzel is megelőzve a további tűzek kialakulását. Vasárnapra közel 1 millió ember maradhatott áram nélkül a térségben.