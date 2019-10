Megoldatlan rejtélyek maradtak az ausztrál sorozatgyilkos után

Ausztrália legismertebb sorozatgyilkosa négy év alatt gyilkolta meg áldozatait. A most a börtönben meghalt Ivan Milat a hátizsákos fiatalokat célozta meg, mindannyian húsz év körüliek voltak. Az egyik kiszemelt áldozata az utolsó pillanatban megmenekült, de a rendőrök évekig nem foglalkoztak a bejelentésével. Végül mégis az ő segítségével azonosították az elkövetőt, akiről kiderült, korábban többször is volt már börtönben. Tettei egy horrorfilmet inspiráltak, és még az egyik közeli rokona is lemásolta a gyilkosságait.

A brit Paul Onions 1990-ben túrázni indult az ausztráliai Új-Dél-Walesben. Nem sokkal később leállt mellette egy autó, aminek sofőrje, Ivan Milat felajánlotta, hogy egy darabon elviszi. Útközben aztán utasának elkezdett fura kérdéseket feltenni: Tudja-e bárki róla, hogy épp merre jár, és hova tart? Várja őt bárki a célállomásnál?

Amikor a Belanglo erdő közelébe értek, azt mondta, meg akar keresni egy kazettát, ezért aztán lehúzódott az út szélére. Ekkor fegyvert és kötelet rántott, azt kiáltotta, hogy „ez egy rablás". A brit turista ekkor kiugrott az autóból, és futásnak eredt. Milat többször is rálőtt, de mindegyiket elhibázta. Még össze is verekedtek, de Onionsnak sikerült visszafutnia az útra, ahol leintett egy másik autóst. Az esetet hiába jelentette a helyi rendőrségen, vallomást és leírást is adott, de az üggyel nem foglalkoztak, a kitöltött jelentés évekig a fiókban lapult.

Onions ekkor még nem tudta, hogy Ausztrália leghírhedtebb sorozatgyilkosának karmaiból menekült meg.

Ivan Milat ugyanis előszeretettel vadászott a hátizsákos turistákra azon a területen. 1989 és 1992 között legalább hét túrázót gyilkolt meg. Mindegyiküket a Belanglo erdőbe vitte, lelőtte, megkéselte őket, aztán arccal lefelé, kezüket a hátuk mögé kötve egy sekély sírban eltemette őket. Az áldozatok mindannyian húsz év körüliek voltak.

A férfit végül hétszeres életfogytiglani büntetésre ítélték 1996-ban. Milat vasárnap kora reggel, 74 éves korában a börtönkórházban halt meg, halálát gyomor- és nyelőcsőrák okozta.

A férfi halálával viszont több, eddig megoldatlan gyilkossági ügy maradhat lezáratlanul – Milat volt ugyanis az egyik fővádlott három másik nő eltűnésének ügyében is, akiknek alig négy hónapnyi különbséggel veszett nyomuk a hetvenes évek végén, azon a környéken, ahol Milat útépítő munkásként dolgozott. De a rendőrség hozzá köt egy 1987-es gyilkosságot is, amiben egy 18 éves fiatalt ugyanolyan módszerekkel, ugyanazzal a fegyverrel öltek meg, mint a hátizsákos fiatalokat, és az ő holttestét is egy erdőben hagyták.

Egész életében bűnözött

A férfinak egész életében meggyűlt a baja a hatóságokkal, többször töltött hosszabb-rövidebb időt a börtönben. A lista egész hosszú volt, a piti bűntényektől kezdve egészen a komoly bűncselekményekig.

Milat 1945-ben született, ötödikként egy tizennégy gyerekes családba. Az anya otthon nevelte a gyerekeket, a szigorú apa pedig eleinte Sydney kikötőjében dolgozott, majd saját paradicsomültetvényén tíz fiát dolgoztatta. A szomszédok szerint a család nagyon elszigetelte magát mindenkitől, a fiatal Milat pedig semmiben sem tűnt ki testvérei közül.

Ahogy teltek az évek, a testvérekkel egyre több volt a baj: kisebb lopások, majd rablások követték egymást. Nem maradt ki ebből Milat sem, aki már a húszas évei elején több betörés és lopás miatt ült börtönben. A harmincas éveiben egy tizennyolc éves lány megerőszakolásával is megvádolták, ő is egy barátjával túrázott a hegyekben. A férfit végül akkor felmentették.

Gyakran dicsekedett azzal a barátainak, hogy mennyire erőszakos tud lenni. A férfi nagy vadász hírében állt, és kedvenc vadászterülete az az erdő volt, ahol később a hét túrázó holttestét megtalálták.

Elkapta a gépszíj

A bizonyított gyilkosságok 1989 decemberében kezdődtek. Egy nappal szilveszter előtt két ausztrál elindult Sydneyből egy fesztiválra Alburybe. Sosem érkeztek meg. Miután családjuk hetekig nem hallott róluk, jelentették az eltűnésüket a rendőrségen, akik viszont semmit nem léptek az ügyben.

1991-ben három német, majd egy évvel később egy brit és egy walesi fiatal járt ugyanígy: a közös bennük, hogy mindannyian Sydneyből indultak útnak. A szülők minden esetben jelentették az eltűnést a hatóságoknak, végül pedig a sajtónak is. Nem telt sok időbe, hogy az újságírók összekössék egymással az eltűnéseket, előrelépés mégsem történt. Egészen addig, amíg

a következő egy évben lassan elkezdték megtalálni az összes holttestet a Belanglo erdőben.

Néhányat véletlenül arra tévedő futók találtak meg, egy másikat pedig fagyűjtés közben egy közelben lakó férfi. Végül a rendőrség is bekapcsolódott a keresésbe, ők találták meg a másik három holttestet.

A hatóságok nyomozást indítottak, a lehetséges elkövetők számát több tucatra szűkítették le. Ekkor jött újra képbe a megmenekült stoppos, Paul Onions hat évvel azelőtt fiókba rakott vallomása. A brit férfi ugyanis a tévében látta a híradásokat a meggyilkolt fiatalokról, és újra jelentkezett az ausztrál rendőrségnél. Visszarepült Ausztráliába, ahol támadójában azonosította Ivan Milatot. A rendőrség ezután átkutatta Milat házát, ahol megtalálták a gyilkos fegyvereket, és olyan tárgyakat is, amik a meggyilkolt fiatalokhoz tartoztak, például hálózsákokat.

1994-ben vádat emeltek ellene. Milat a védekezésben egészen odáig ment, hogy az egészet megpróbálta rákenni egyik testvérére, de sikertelenül. Két évvel később hétszeres életfogytiglanra ítélték.

A rácsok mögött is felhívta magára a figyelmet: sikertelenül megpróbálkozott a szökéssel, egyszer a kisujját vágta le egy műanyag késsel, majd egy borítékban átadta azt az egyik őrnek, máskor pedig éhségsztrájkot tartott, vagy lenyelt egy borotvapengét. 2019-ben derült ki, hogy rákbeteg. Bűnösségét végig tagadta. És bár többször kikérdezték más gyilkossági ügyekben is, semmit nem vállalt magára.

A két brit és két német túrázó meggyilkolásáról még horrorfilmet is készítettek, Wolf Creek és Wolf Creek 2 címmel.

Ez a Milatok módszere

Ivan Milat egyik testvérének unokája lemásolta a börtönben ülő sorozatgyilkost: 2010-ben, a tizenkilenc éves Matthew Milat ugyanabban az erdőben gyilkolt. Füvezés ürügyén egy ismerősét a Belanglo erdőbe csalta, aztán egy kétélű szekercével kezdte kínozni, hosszú időn át élvezve a férfi kínszenvedését, ahogy könyörgött az életéért, mielőtt kettévágta volna a koponyáját. A kínzás utolsó negyed óráját egy tettestársa mobiltelefonnal rögzítette.

A gyilkosság másnapján azzal dicsekedett egy barátjának, hogy „ismertek engem, ismeritek a családomat. Azt tettem, amit ők tettek. Ez a Milatok módszere ”. A bíróság 2012-ben negyvenhárom év börtönre ítélte.

A cikk a The Guardian és a BBC cikkei alapján készült.