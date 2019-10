Az USA megerősíti szíriai jelenlétét az olajmezők védelme miatt

Az Egyesült Államok megerősíti szíriai jelenlétét az olajmezők védelme érdekében - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter hétfőn a Mark Milleyvel, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetőjével közösen tartott washingtoni sajtótájékoztatón hétfőn, írja az MTI.

Mark Esper hangsúlyozta: jóllehet a hétvégén likvidálták Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjét, Szíriában változatlanul rendkívül összetett a biztonsági helyzet. Ennek okát a miniszter abban jelölte meg, hogy több államilag támogatott és más csoport küzd azért, hogy ellenőrzése alá vonja az észak-szíriai erőforrásokat.

A védelmi miniszter konkrétumokra nem tért ki, bár újságírók firtatták, mivel hírek szerint Oroszország is segítséget nyújtott az al-Bagdadi elleni akcióhoz, vajon hozzáfér-e majd a szíriai olajforrásokhoz. Esper annyit leszögezett: a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű, kurdok vezette ernyőszervezet eddig is hozzáfért a szír olajmezőkhöz.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a térség olajmezőinek biztonságát már korábban megteremtették. Elmondta, hogy a NATO múlt heti konferenciáján az Egyesült Államok szövetségeseinek kifejezte az amerikai kormány változatlan elkötelezettségét az Iszlám Állam és általában a terrorizmus elleni harc iránt, egyben felkérte őket e küzdelem támogatására is. Kifejtette továbbá, hogy Törökországnak változatlanul megvan a maga felelőssége, mivel az Észak-Szíriába történt, "felhatalmazás nélküli" bevonulásával "további instabilitást" teremtett a térségben.

Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője megerősítette, hogy a hétvégi rajtaütésnek, amelyet csakis amerikai katonák hajtottak végre, nem voltak amerikai sebesültjei.

Elmondta, hogy Abu Bakr al-Bagdadi földi maradványai az Egyesült Államok birtokában vannak, de a halálának pillanatairól készült fotókat vagy videókat a Pentagon jelenleg nem kívánja nyilvánosságra hozni. A tábornok hozzátette: a hétvégi rajtaütés alkalmával két felnőtt férfit ejtettek foglyul, őket jelenleg az amerikai katonák biztonságos helyen őrzik.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn délután a Twitteren közölte: feloldja a hétvégi rajtaütésben részt vett kutya fotójának titkosítását. "Nagyszerű munkát végzett Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam vezetője elfogásában és megölésében" - írta az amerikai sajtóban híressé vált kutyáról az elnök. Ugyanakkor azt is közölte, hogy az eb neve változatlanul titkos információnak számít. Az amerikai elnök már a vasárnapi beszédében kitért az amerikai hadsereg kiképzett kutyájára, akkor annyit mondott, hogy az állat megsebesült.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw