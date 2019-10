Cikkünk frissül.

299-en szavaztak mellette, 70-en ellene, a többiek tartózkodtak vagy nem szavaztak a brit alsóházban arról az indítványról, amivel Boris Johnson kormányfő egy december 12-i előrehozott választást próbált elérni. A választás kiírásához ebben a formában kétharmados többség, 434 képviselő támogatása kellett volna. Előzetesen várható volt, hogy ez lesz az eredmény, mivel az összes ellenzéki párt jelezte, hogy nem támogatja Johnson indítványát.

Johnson csütörtökön állt elő azzal, hogy december 12-re előrehozott választást javasol. Korábban is próbált már kiharcolni választást, de az ellenzéki pártok akkor is szembementek vele, nem volt meg a szükséges kétharmados többsége.

Azonban míg Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője a hétfői vitában ellene volt általában is egy téli előrehozott választásnak, a liberális demokraták és a skót nacionalisták jelezték, hogy támogatnának egy olyan törvényjavaslatot, amivel december 9-én, hétfőn tartanának előrehozott választást (az Egyesült Királyságban hagyományosan csütörtökön vannak a szavazások).

Johnson végül azonban nem erről, hanem az általa eredetileg is javasolt december 12-i dátumról ad be egy törvényjavaslatot, ami a hétfői indítványával szemben már egyszerű többséggel is átmehetne az alsóházon. Így később sem lehetne megváltoztatni a dátumot.

Vagyis kedden újra szavazhat az alsóház a decemberi választás lehetőségéről.

Johnson azonban ehhez is az ellenzéki pártokra szorulna, hiszen egyszerű többsége sincs az alsóházban. A törvényjavaslathoz pedig különböző módosítókat is be lehet majd nyújtani. Egyelőre az a kérdés, hogy a liberális demokratáknak és a skót nacionalistáknak támogatható-e ez a javaslat.

A skót nacionalisták ugyanis hétfőn is hangsúlyozták, hogy nem véletlenül hozták volna előre a dátumot: akkor ugyanis már nem fordulhatna elő, hogy Johnson EU-val kialkudott brexitmegállapodását ratifikálhassák a parlamentben a törvényhozás feloszlatása előtt.

Az EU megadta a halasztást január 31-ig

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfőn írta ki a Twitterére, hogy a többi 27 tagország beleegyezett abba, hogy 2020. január 31-ig kitolják a brexit csütörtökön lejáró határidejét. Johnsont korábban az alsóház által elfogadott törvény kötelezte arra, hogy kérjen halasztást, noha folyamatosan ez ellen érvelt. Korábban többször is kijelentette, ha törik, ha szakad, távoznak október végén.

A törvény azt is előírta, hogy Johnsonnak el kell fogadnia az EU döntését, amit este levélben meg is tett. A hosszabbítást innentől a tagországok vezetői még írásban fogják jóváhagyni, de ez már csak formalitásnak számít.

Johnson a Tusknak hétfőn elküldött levelében azt is írta, hogy a halasztás helyett annak örült volna, ha a parlament ratifikálja a brexitmegállapodását. Arra kérte az EU-s vezetőket, hogy tegyék világossá, nem lehetséges további hosszabbítás január 31-én túl, amennyiben az alsóház elutasítja a decemberi választási javaslatát.