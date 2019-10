Továbbra sem találják a Mallorcán eltűnt magyar testvérpárt

Helikopterrel pásztázták a tengert, átfésülték a partokat, valamint a környékbeli szállodákat is felkutatták a helyi hatóságok Mallorcán azután a magyar testvérpár után, melynek tagjait egy szemtanú szerint múlt héten egy hullám rántotta be a tengerbe a sziget délkeleti részén fekvő népszerű partszakaszán, a Cala d'Oron, írja a Diario de Mallorca. A kisvárdai születésű 30 éves nőt és 18 éves öccsét azután kezdték keresni, hogy egy közeli szálloda jelezte: két magyar vendége eltűnt. A 24.hu híre szerint a testvéreket a magyar rendőrség is eltűntként kezeli.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára vasárnap délután szűkszavúan reagált az értesülésre: "Barcelonai Főkonzulátusunk kapcsolatban van a helyi rendőrséggel és a családdal. Az eltűntek keresése nagy erőkkel folyik. Kollégáink mindenben a család és a rendőrség rendelkezésére állnak."