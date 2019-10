Jelentős kormányátalakítást hajtott végre hétfőn a chilei elnök a több mint egy hete tartó kormányellenes tüntetések hatására. Sebastián Piñera menesztette a belügy- és a pénzügyminisztert is. Az intézkedések bejelentése után azonban ismét összecsapások törtek ki a demonstrálók és a rendőrök között, írja az MTI.

Piñera úgy nyilatkozott: "Chile megváltozott, és a kormánynak is meg kell változnia." A kabinetátalakítás értelmében Gonzalo Blumel lett a belügyminiszter, ő Piñera unokatestvérét és közeli munkatársát, Andrés Chadwickot váltotta, akit bíráltak az elnyomónak tartott intézkedések miatt. Felipe Larraín pénzügyminiszter helyére Ignacio Briones közgazdász került. Gazdasági miniszterré Lucas Palacios közmunkaügyi helyettes államtitkárt jelölték, a kormányszóvivőnek megfelelő posztot pedig Karla Rubilar kapta.

Pinera rajtuk kívül leváltotta többek között a munkaügyi és a sportminiszterét is.

A chilei elnök szombaton jelentett be jelentős kormányátalakítást, annak hatására, hogy történelminek tartott tiltakozást tartottak a dél-amerikai országban a társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben. Tudósítások szerint 1,2 millióan vonultak utcára pénteken a fővárosban, Santiagoban, hogy gazdasági reformokat követeljenek.

A tüntetési hullámot a fővárosi metrójegyek árának emelése váltotta ki. Ezt ugyan visszavonták, ám a kezdeti demonstrációk felszították a helyiek elégedetlenségét az alacsony nyugdíjak és fizetések, valamint az áram-, a gázszolgáltatás, az egyetemi oktatás és az egészségügyi ellátás magas térítési díjai miatt.

A chilei elnök a múlt héten rendkívüli állapotot hirdetett, a közrend feletti ellenőrzést a katonaság vette át kijárási tilalmat vezetve be Santiagóban és más nagyvárosokban. Az elnöki hivatal szerint Piñera helyi idő szerint hétfő hajnalban feloldotta a fővárosban, illetve az ország egyes térségeiben bevezetett rendkívüli állapotot.

Fotó: Jorge Silva / Reuters Chilei zászlót tart a kezében egy kormányellenes tüntető a keddi tüntetésen

A dél-amerikai országban több mint egy hete tartanak a tüntetések, amelyek gyakran zavargásokba torkolltak, és 20 ember halálát okozták eddig.

Pinera a múlt héten új "szociális paktumra" szólított fel, ígéretet téve a minimálbér- és nyugdíjemelésre, arra, hogy eláll a tömegközlekedés jegyárainak emelésétől, és rendbe hozza az ország gyengélkedő egészségügyi rendszerét.

Az intézkedések azonban nem vetettek véget a tüntetéseknek, hétfőn ugyanúgy folytatódtak Santiagóban: erőszakos összecsapások törtek ki tüntetők és a rendőrség között Santiago belvárosában, előkerült a vízágyú is. Az összetűzések a chilei La Moneda palota - az elnöki hivatal - és a Plaza Italia közé koncentrálódtak, ez utóbbi a tüntetések epicentruma. A helyi média összecsapásokról számolt be Valparaísóban és Concepciónban is.

A chilei tüntetések hátterével ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben>>>.