Halloweeni tüntetésre készülnek a hongkongiak

Halloweeni demonstrálásra és vonulásra készülnek a hongkongi tüntetők, írja a Reuters. A tüntetők a lap szerint azt tervezik, hogy a hatósági tiltás ellenére maszkot viselve utcára vonulnak csütörtökön, és elvegyülnek a bulizókkal.

A honkongi tüntetők az elmúlt öt hónap minden hétvégéjén lepték el az utcákat, amik gyakran erőszakos összecsapásokkal végződtek, most viszont a Halloween miatt ezt a hétvégi sémát megtörik. Ahogy azt a rendeletet sem tartják be, amit a kormányzó jelentett be: tilos az arc eltakarása az engedély nélküli tüntetéseken.

Hongkongban immár ötödik hónapja tart az a tüntetéshullám, amelyet egy azóta már visszavont törvénytervezet váltott ki, mára azonban a várost irányító, Peking-párti kormányzattal, illetve az egyre növekvő pekingi befolyással szembeni általános tiltakozássá alakult. A kezdetben békés demonstrációk később erőszakossá váltak, a rendőrség többször is összecsapott a tüntetőkkel. Hogyan hogyan férkőztek be a tüntetések a világpolitika, de még a sport világába is, arról a következő cikkeinkben olvashat részletesebben.