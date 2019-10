A brexitről szóló népszavazás is lesz a brit választás

Komoly változások történtek a brit politikában az elmúlt pár hétben: Boris Johnson le tudott tenni egy olyan kilépési megállapodást az Európai Unió asztalára, amit egy szavazáson a brit alsóház is el tudott fogadni – bár ez nem garantálta volna, hogy a további szavazásokon is átmegy a deal, és azt nem sikerült elérnie, hogy ahogy ígérte, október 31-én kivezesse az Egyesült Királyságot az EU-ból. A héten viszont azt is sikerült elérnie, hogy december 12-én választáson mérethesse meg magát Jeremy Corbynnal és a Munkáspárttal szemben.

Viszont ettől még a brit kilépés évekig elhúzódhat, hiszen még az elfogadott megállapodás sem rendezi véglegesen az EU és az Egyesült Királyság viszonyát. Ráadásul a decemberi választás eredménye is alapjaibanbefolyásolhatja a brexit folyamatát.

De hogy sikerült Boris Johnsonnak egy szavazáson többséget szereznie a megállapodás mögött, mikor az majdnem teljesen ugyanaz, mint amit már háromszor leszavaztak a brit képviselők? Vajon van-e esélye a Munkáspártnak Johnson és a konzervatívok ellen? Hogy kavarhat be a választásokon Nigel Farage Brexit Pártja, és egyáltalán, érdekli-e a brexit a brit választókat, vagy már csak túl akarnak lenni az egészen?

Ezeket a kérdéseket beszéljük át a Kibeszélő podcast legújabb adásában Iván Andrással, az Index külpolitikai újságírójával és Kovács Krisztiánnal, a Concorde értékpapír Zrt. üzletfejlesztésért és stratégiai tervezésért felelős igazgatójával, a Pénz Beszél rovat szerzőjével.