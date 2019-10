Egy kínai tartományban lezárták az összes üveghidat

A kínai Hopej tartományban lezárták mind a 32 üveghidat, üvegfelüljárót és üvegpadlós turistaösvényt,

miután baljós eredményekre jutottak a rajtuk végzett biztonsági tesztek. Kína átláthatóságára és a kínai nyilvánosság állapotára jellemző módon a döntés már 2018 márciusában megszületett, de az állami média csak most közölte azt. A biztonsági aggodalmak miatt lezárt építmények között van a Hongyang üveghíd is, ami néhány hónappal ezelőttig a világ leghosszabb üveghídja volt.

A 2015-ben elkészült shiniuzhai üveghíd világsikere óta Kínában nagyon rákattantak a különféle üveglátványosságok építésére, a BBC szerint csak hidakból 2300 épült, a különféle egyéb üvegösvények és üvegycsúszdák számát a hatóságok sem tudják felbecsülni. És bár ezek biztonságáról látványos tesztek is születtek, mégis több helyről is beszámoltak balesetekről, melyek során legalább ketten életüket is vesztették. Elsősorban az eső miatt válhatnak balesetveszélyessé ezek az üvegépítmények, de volt olyan is, amikor egy sziklafal oldalába épült üvegösvényen araszoló turistákra kőzápor zúdult.

Egyébként nem csak a Pekinget körülölelő Hopej tartományban zártak le üvegépítményeket, hanem országszerte történtek hasonló lépések – ezekről azonban nincs pontos adat. Árulkodó azonban, hogy a kormány idén a helyi turisztikai hatóságokat az üveghidak „átfogó biztonsági vizsgálátra“ utasította, és az amúgy szétcenzúrázott kínai mikroblogon a Weibón is sokan ünnepelték lezárásokat.