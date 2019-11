Trump élő adásban olvasná föl az egész beszélgetését az ukrán elnökkel

Donald Trump amerikai elnök újabb ötlettel állt elő, hogy bizonygassa, semmi olyat nem csinált, amiért a demokraták a fejét akarhatják: a Guardian cikke szerint élő tévéadásban akarja felolvasni annak a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésnek a teljes leiratát, amelyre alapozva a demokrata képviselők elindították az elnök felmentésének folyamatát.

Ahogy azt már korábban írtuk, Trump most éppen azért van bajban, mert előkerült egy beszélgetés leirata, amelyben az amerikai elnök arra kéri akkor frissen megválasztott ukrán kollégáját, hogy ásson elő valami terhelőt a Trump fő demokrata kihívójának számító Joe Biden fiáról. Hunter Biden korábban egy ukrán energetikai cég igazgatóságában ült, amely céggel szemben korrupciós vádak merültek föl. Trump és személyes ügyvédje - és New York korábbi polgármestere - Rudy Giuliani pedig azt szeretnék bebizonyítani, hogy Joe Biden Obama alelnökeként közben járt azért, hogy az akkori ukrán kormány szabaduljon meg a cég ügyében nyomozó főügyésztől.

A gyanú az, hogy az elnök hatalmával visszaélve az USA külpolitikáját saját belföldi előnyszerzési törekvéseinek rendelte alá: konkrétan visszatartotta az Ukrajnának szánt segélyt és a Zelenszkij ukrán elnöknek szóló meghívást addig, amíg Kijev nem indított nyomozást Hunter Biden ellen. Az elnök fölmentéséről szóló ún. impeachment (alkotmányos bűnvádi eljárás) pedig pont most lépett újabb szakaszába.

Trump viszont ragaszkodik hozzá, hogy a telefonhívással, amelyben szó szerint "szívességet" kér Zelenszkijtől, minden a lehető legnagyobb rendben, és ha az emberek az egészet hallanák, elejétől a végéig, maguk is ráeszmélnének, hogy semmi inkrimináló nem hangzik el a két államfő között. Éppen ezért Trump fölvetette, hogy az egészet felolvasná élő adásban. Sőt, azt is kitalálta, hogy pólóra nyomtatná, hogy "Read the Transcript", vagyis olvasd el a leiratot, amit a hívei hordhatnának, ezzel mutatva, hogy mennyire kiállnak az elnök mellett.