Boris Johnson egyre kínosabban magyarázza a kapitulációját

Boris Johnson brit miniszterelnök továbbra is megpróbálja sikerként eladni a teljes brexit-kudarcsorozatát, most arról beszélt, hogy december közepére lezárja a kilépést.

Boris Johnson brit miniszterelnök a december 12-i brit választásokról szólva, azt mondta a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorának, hogy csak a jelenlegi kormány ajánl a választóknak kész brexit-megállapodást.

És, ha a Konzervatív Párt abban a szerencsés helyzetben lesz, hogy többséget szerez a választáson, akkor ezt a megállapodást december közepére életbe tudja léptetni."

Mint arról ebben a cikkben írtunk, valójában Boris Johnson egészen furcsa kísérlettelpróbálkozott, ami kudarcot vallott. Theresa May korábbi miniszterelnök, akkor Johnson által is támadt megoldásait próbálta ő maga is átnyomni, de az észak-ír unionisták semmilyen olyan vámmegoldást nem fogadnak el, amely különbséget tesz Észak-Írország és a Brit-sziget között. Johnson ugyanis éppen ezt akarta, csak új megoldásként csomagolva próbálta azt tálalni a képviselőknek, hogy bár az Ír-szigeten nem lesz fizikai határ, de Észak-Írország a vámunióban marad.

Johnson kijelentette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök egyértelműen tévedésben van, amikor úgy gondolja, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás akadályozza a brit-amerikai kereskedelmet. Bár természetesen azért a megállapodás hiányát maga is problémának gondolja, csak éppen olyan problémának, amiért nem ő felel.

Fotó: Pool / Reuters Boris Johnson

Mint mondta,