13 tüntetőt lőtt agyon a katonaság egy nap alatt Irakban

Az iraki biztonsági erők 13, az elhúzódó tüntetéseken részt vevő embert lőttek le az elmúlt 24 óra folyamán – írja a Reuters.

Hétfőn napközben nyolcan, majd éjszaka még legalább öten haltak meg a katonaság fellépése következtében Bagdadban. Az egyik áldozatot egy korábbi áldozat temetésén lőtték le.

Az október óta tartó kormányellenes tüntetéssorozat elleni erőszakos beavatkozás már 260 halálos áldozatot követelt Irakban. A zavargások azért törtek ki, mert sokan úgy gondolják, a hatalmon lévők külföldi érdekeket szolgálnak és korruptak. A halálesetek többsége az események első hete folyamán történt, ekkor rendőrségi mesterlövészekkel lövették a tüntetőket háztetőkről a fővárosban.

Az elmúlt 12 napban aztán már úgy tűnt, a kormány felhagyott a legkegyetlenebb módszerekkel, és visszaesett a halálos áldozatok száma, de ez csak eddig a hétig tartott: az erőszak új hulláma azután tört ki, hogy Ádel Abdul Mahdi miniszterelnök felszólította a tüntetőket, fejezzék be az akciózást és adják fel követeléseiket, mert azok rosszat tesznek a gazdaságnak. Mahdi azt is mondta, hajlandó lemondani, amennyiben a politika meg tud egyezni a pótlásáról, valamint reformokat ígért be. A tüntetőknek ez nem volt elég, szerintük a teljes politikai osztálynak mennie kell. Megfigyelők szerint ez a legkomolyabb társadalmi felzúdulás Irakban Szaddám Husszein 2003-as bukása óta.