Német egészségügyi miniszter a melegeknek: Rendben vagytok úgy, ahogy vagytok

A homoszexualitás nem betegség, a megszüntetését célzó "állítólagos terápia pedig beteggé tesz, és nem egészségessé", ezért a lehető legszélesebb körben meg kell tiltani

– mondta a német egészségügyi miniszter, Jens Spahn. Ezért aztán egy törvénytervezetet nyújtott be, amiben megtiltanák a konvertáló terápiákat a kiskorúak számára, ahogy azt is, hogy ezeket nyilvánosan népszerűsítsék. Aki ezt megszegi, egy évnyi börtönbüntetést vagy nagy pénzbüntetést is kaphat. A 16-18 éves korosztály esetében csak akkor végezhető ilyen terápia, ha a kezelő igazolja, hogy a kezelendő személy képes átlátni a lehetséges hatásokat és kockázatokat, írja az MTI.

A tizennyolc éven felülieknek továbbra is szabad a terápia, de csak akkor, ha a kezelendő személy beleegyezik, a megtévesztés, kényszer vagy fenyegetés révén végzett kezelés pedig tilos.

A német miniszter szerint a korlátozás és a tilalom "fontos társadalmi jelzés is mindazoknak, akik viaskodnak homoszexualitásukkal", egy üzenet, amivel a társadalom jelzi, hogy "rendben vagy úgy, ahogy vagy".

Fotó: Tobias Schwarz Jens Spahn

A HVG írja, hogy becslések szerint Németországban évente ezer ilyen terápiát hajtanak végre részben vallási vezetők, részben pszichoterapeuták. Többségükön gyerekek vagy tinédzserek vesznek részt, és ezeknek a kezeléseknek gyakran része az elektrosokk-terápia is.

Az orvostudományban évek óta egyetértés van abban, hogy a "konverziós terápia" súlyos lelki megterheléssel, depresszióval, szorongással, pánikbetegséggel és az öngyilkossági hajlam felerősödésével járhat. Arról persze nincsenek adatok, hogy a beavatkozás hatékony-e.