Turistákat késeltek meg Jordániában

Megkéseltek három spanyol turistát, egy idegenvezetőt és a biztonsági szolgálat egyik emberét szerdán a jordániai Dzserasban, a római kori romváros közelében - közölte az MTI.

Mudah Zahran jordán politikus twitter posztja szerint két turista kritikus állapotban van. A Dalily Mail szerint mind az öt áldozatot kórházba szállították.

Three tourists from Spain were stabbed earlier today in the ancient city of Jerash, Northern Jordan. Two are reported to be in critical conditions, a Jordanian security guard was also stabbed.

This is Jordan today; a non-state..