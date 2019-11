Milliárdokba kerülnek Hongkongnak az öt hónapja tartó tüntetések

1,3 milliárd dollárba (körülbelül 388 milliárd forintba) került eddig Hongkong városának az öt hónapja tartó tüntetéssorozat, írja a South China Morning Post.

A radikális tüntetések nemcsak a rongálások miatt okoztak problémát, hanem amiatt is, hogy többször problémás volt a városban való közlekedés, és több kulturális és sportlétesítményt le kellett zárni.

A jelentések szerint a demonstrálók összesen 40 köztéri és 460 rendőrlámpát rongáltak meg, emellett 45 négyzetkilométernyi útburkolatot és térkövet is felszedtek. Sok szalagkorlát és kábel is tönkrement, mert a tüntetők rendszeresen barikádokat építettek belőlük az úttestekre, így a tömegközlekedés is komolyan megnehezült, ezzel komoly bevételkiesést okozva a városnak. A tüntetések során nem egyszer kerültek elő Molotov-koktélok, amikkel több boltot és rendőrállomást felgyújtottak.

És a nagyobb károkhoz jön több ezer kisebb, de annál költségesebb probléma is:

1600 forgóajtó,

1100 térfigyelő kamera,

1060 üvegfal,

960 jegyautomata

és 125 lift

rongálódott meg a tüntetések során.