Erdoğan a jövő héten Trumppal találkozik Washingtonban

Szűk egy héttel azután, hogy Magyarországra látogat, Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik Recep Tayyip Erdoğan török államfő. A november 13-i, washingtoni találkozót a török elnöki hivatal közölte a vezetők közötti telefonbeszélgetést követően, írja az MTI. Trump a telefonbeszélgetés után – helyi idő szerint szerdán – a Twitteren megerősítette, hogy Erdoğan a jövő héten felkeresi. Az amerikai elnök szerint nagyon jó telefonbeszélgetés zajlott közte és a török vezető között, amelynek során érintették a török-szíriai határ kérdését, a terrorizmus felszámolását és a kurdokkal szembeni ellenségeskedés lezárását. Trump megírta azt is, hogy a török elnök tájékoztatta: „az Iszlám Állam nevű terrorszervezet több harcosát elfogták."

Erdoğan az amerikai elnök meghívására látogat a Fehér Házba. A két ország közötti feszültség miatt a hivatalos megerősítésig nem volt teljesen biztos, hogy a török elnök elfogadja-e az invitálást, sőt Erdoğan a hét elején azzal is fenyegetett, hogy lemondja amerikai útját.

A török elnököt két voksolás is feldühítette a minap az amerikai képviselőházban, ahol október 29-én megszavazták, hogy népirtásnak ismerik el azt a száz évvel ezelőtti mészárlást, amit a törökök az örmények ellen követtek el, illetve szankciókat sürgettek Törökország ellen az északkelet-szíriai offenzívája miatt. A nézeteltérések ellenére Trump és a török elnök kapcsolata erősnek számít. Kettejük október 6-i telefonbeszélgetése után jelentette be az amerikai elnök, hogy kivonja az addig a helyi kurdokat támogató katonáit Északkelet-Szíriából, utat nyitva ezzel Törökország offenzívája előtt. Trump döntését hazájában is sokan bírálták.