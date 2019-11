Kiengedték a börtönből a korrupcióért elítélt brazil exelnököt

Kiengedték a börtönből Luiz Inácio Lula da Silva volt brazil elnököt, írja a BBC. Arról már csütörtökön beszámoltunk, hogy a brazil legfelsőbb bíróság döntésének köszönhetően kiszabadulhat a korrupcióért elítélt exelnök, aki 2003 és 2010 között volt Brazília élén.

Csütörtöki ítéletében ugyanis a legfelsőbb bíróság eltörölte az elítélt bűnözők kötelező bebörtönzését abban az esetben, ha elvesztették első fellebbezési perüket. Ezzel a bíróság átértelmezte a büntető-törvénykönyvet, kedvezve ezzel több tucatnyi magas rangú rabnak, akik mostantól kimeríthetik minden fellebbezési lehetőségüket, mielőtt börtönbe kell vonulniuk.

A szimplán csak Lulának becézett baloldali politikus a börtönbüntetése ellenére is nagyon népszerű a 210 milliós országban: tavaly nagy eséllyel indulhatott volna az elnökválasztáson, amit végül a brazil Trumpnak is nevezett Jair Bolsonaro nyert meg az exelnök támogatottja ellen.

Lula ügyvédei már csütörtökön közölték, hogy kérvényezni fogják védencük azonnali szabadon bocsátását attól a bíróságtól, ami elítélte őt. Eredetileg nyolc év és tíz hónapra zárták volna be a börtönbe, mert bűnösnek találták abban, hogy kenőpénzeket fogadott el ipari cégektől állami megbízásokért cserébe. A 2017. júliusi ítélet után tavaly áprilisban adta fel magát a rendőrségen, és kezdte meg büntetése letöltését.

Nem gondoltam volna, hogy ma itt állok azon férfiak és nők között, akik 580 napon keresztül mindig jó reggelt, jó napot vagy jó éjszakát kiabáltak nekem innen kintről, még eső idején és még 40 fokban is

– mondta pénteken Lula a rá váró tömegnek szabadulása után a BBC tudósítása szerint. Bár most is jó eséllyel indulna az elnökválasztáson a szélsőjobboldali Bolsonaro ellen, priusza miatt nem vállalhat közhivatalt. Lula egyébként most is tagadja az ellene felhozott vádakat, szerinte ugyanis azoknak politikai indítékai vannak.

A bíróság által csütörtökön 6:5 arányban megszüntetett törvény egyébként három évig volt érvényben, és hozzájárult az ország legnagyobb korrupciós botránya – az úgynevezett autómosó ügy – kinyomozásához, amelynek végén több tucatnyi cégvezetőt és politikust börtönöztek be kenőpénz elfogadásáért. A szabály szerint ugyanis eddig a vádlottnak az első fellebbezése elvesztése után azonnal börtönbe kell vonulnia, ami arra ösztönözte őket, hogy vádalkut kössenek az ügyészséggel. A vádalku során pedig olyan információkat kaptak az ügyészek, amelyek megkönnyítették a hatalmas korrupciós ügy felgöngyölítését.

Az autómosó-ügyön dolgozó ügyészek az eheti döntésre úgy reagáltak, hogy az alkotmánybírósági döntés megnehezíti a munkájukat, és a bűnözők büntetlenségét segíti elő, ugyanis Brazíliában szinte határtalan a fellebbezés lehetősége.