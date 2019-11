Kezd összeállni Trump ukrán játszmája, de még hiányoznak a kulcstanúk

A Trump ellen az ukrán elnökkel folytatott, erősen zsarolásszagú (bár Trump szerint fantasztikusan tökéletes, csak csúnyán kiforgatott) telefonbeszélgetés miatt indult impeachment-eljárásban már 2677 oldalnyi vallomás keletkezett idáig, és bár kulcsfontosságú részletek hiányoznak, az már minden korábbinál jobban látszik, hogy egy kétes telefonbeszélgetésnél sokkal többről van szó: az ukránok és az amerikai diplomácia emberei egyaránt biztosak voltak benne, hogy az amerikai katonai segélyek felfüggesztése a Biden elleni esetleges ukrán ügyészségi eljárással függ össze. Hogy azonban pontosan ki és milyen indoklással függesztette fel a 400 millió dollárnyi segélyt, ma sem tudni, mivel a valódi döntéshozók igyekeznek szabotálni az eljárást.

A demokraták által kezdeményezett eljárás hat hete tart, azt akarják bizonyítani, hogy Trump azért függesztette fel a segélypénzeket, hogy ezzel zsarolja ki: az ukrán hatóságok vizsgálják az egyik fő demokrata elnökjelölt-esélyesnek számító Joe Biden és fia ukrajnai ügyeit. Az oroszokkal szemben az amerikai külpolitika alapvetése az ukránok támogatása, Trump azonban megrögzötten hisz a főleg az amerikai keménymag körében népszerű, mások által konteónak gondolt véleményben, miszerint nem is az oroszok, hanem ukránok által az elnökválasztási kampányban a demokrata email-rendszer feltörése mögött, és különben is, Trump szerint az ukránok „mind korrupt, szörnyű emberek”.

Az amerikai elnök ezt májusban mondta Kurt Volker, az ukrajnai különmegbízott vallomása szerint, amikor arról próbálták meggyőzni, hogy fogadja a Fehér Házban a frissen megválasztott ukrán elnököt, Vlagyimir Zelenszkijt. Ez fontos célja volt az ukrán diplomáciának, és a 400 millió dollár mellett ez, az elnöki meghívás volt a másik tét, amit a demokraták gyanúja szerint Trump a Bidenék elleni vizsgálódáshoz kötött.

Az impeachmentben több vallomás is utalt rá, hogy a Biden-ügyet már az ominózus telefonhívás előtt hetekkel összekapcsolták Zelenszkij meghívásával és az amerikai segély folyósításával – ha az ukrán ügyész nem lép fel a demokrata elnökaspiráns fiának ukrán érdekeltségével szemben, akkor nem lesz se pénz, se fehér házi fogadás. Alexander Vindman, az amerikai nemzetbiztonsági tanács ukrán szakértője szerint ezt már július 10-én megmondták az ukránoknak. Az üzenet közvetítője eszerint Trump egyik legközelebbi szövetségese volt az amerikai diplomáciából: Gordon Sondland, az USA európai uniós nagykövete.

Sondland maga is vallomást tett, de utólag egy kulcsfontosságú kiegészítést tett hozzá. Először még azt állította, hogy a segélyeknek nem volt politikai feltétele, csütörtökön azonban ehhez csatolt egy háromoldalas kiegészítést, és ebben már bevallotta, hogy ő maga mondta Andrij Jermaknak (ő az ukrán elnök személyes tanácsadója és ő amerikai kapcsolattartója), hogy a segélyeket nem kapják meg, ha nem lesznek Biden cége ellen nyilvánosan bejelentett vizsgálatok. Sondland ugyanakkor azt vallotta, hogy Trump direktben nem mondta neki, hogy ez a feltétel, ez csak az ő feltételezése volt. Arra, hogy ezt pontosan miből gondolta, vallomása szerint nem tudott visszaemlékezni.

A vallomásokból jól kirajzolódik, hogy az amerikai külügynek komoly riválisa lett Rudy Giuliani, az elnök ügyvédje. Giuliani a botrány kirobbanása óta azzal védekezik, hogy ő csak ügyfele személyes képviseletében járt el Ukrajnában, nagyjából mindenki más azonban egyetért abban, hogy Giuliani Trump teljes felhatalmazással bíró, nem hivatalos ukrajnai megbízottja volt. Ő távolíttatta el a Trump személyes céljait akadályozó kijevi amerikai nagykövetet, Marie Yovanovitsot. Az egész botrányt kirobbantó telefonbeszélgetésben Trump az ukrán elnöknek is azt mondja egyébként, hogy tárgyaljon Giulianival, a Biden-ügyben is.

Az amerikai külügynek a vallomások szerint nem volt kellő súlya, hogy erőteljesen fellépjenek Giulianival szemben, az ukrán ügyekért felelős Kentet partvonalra állították, és hiába írt feljegyzést, hogy gyanúja szerint politikailag motivált eljárásra akarják rábírni az ukrán ügyészséget, ami mindkét országban jogszerűtlen lenne.

Az impeachment-eljárásban tett vallomások leiratai a demokraták szerint megerősítik a Trumppal szembeni gyanút, összeáll a kép a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülő, az aggályokkal nem törődő, belpolitikai célú, zsaroló külpolitikáról. A lényegi ponttal kapcsolatban azonban továbbra sincs bizonyítékuk. Nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan, milyen lépéseken keresztül és milyen indoklással állították le a segélyt, annak valóban közvetlen köze volt-e a Biden-céghez. erről azonban csak nagyon kevesen tudhatnak, ők pedig egyelőre hallgatnak.

Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési ügyekért felelős igazgatóját hiába idézték be, nem ment el vallomást tenni, és ugyanígy tett Michael Duffey, az Office of Management and Budget (OMB) vezetője. gyakorlatilag a beosztottaiknak is megtiltották a vallomástételt, nyilatkozataikban azt boszorkányüldözésnek minősítve. Márpedig ők kulcsszereplők: miközben az amerikai külügy vezetői arról győzködték Trumpot, hogy adja oda az ukránoknak a 400 millió dollárt, az OMB befagyasztotta a folyósítást. A kérdés, hogy mi volt az indoklás.