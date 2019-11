A hadsereg vezetője is lemondatná már Moralest

Bolíviában már három hete nagyon komoly tüntetések és összecsapások zajlanak, ellenzéki csoportok szerint Morales elnök csalással nyerte meg a közelmúltbelielnökválasztást, és ezért a lemondását követelik.

Új szintet hoz, hogy a hadsereg is megszólalt, pontosabban a bolíviai hadsereg vezetője is bejelentette, hogy Moralesnek le kéne mondania, hogy helyre lehessen állítani az ország stabilitását, írja az AP. Williams Kaliman, a bolíviai hadsereg parancsnoka a Reuters szerint egyben a tüntetőket is nyugalomra intette.

A fegyveres erők közül egyébként a rendőrség finoman szólva is megosztott, sok rendőr az ellenzékiekkel szimpatizál. Követelik munkakörülményeik javítását, a rendőrfőkapitány lemondását, és azt, hogy a kormány ne használja őket politikai célokra. Már pénteken fellázadtak a készenléti rendőrök három városban. Szombaton az elnöki palotánál posztoló rendőrök szabotálták a szolgálatot, elhagyták őrhelyüket. Csak a hadsereg elnöki gárdája maradt az épületben.

Morales szombat esti sajtóértekezletén még arra kérte a négy legnagyobb politikai pártot, hogy kötetlenül tárgyaljanak az ország megbékítéséről. A tárgyalásokra meghívta Ferenc pápát és több nemzetközi jogvédő szervezetet is. Carlos Mesa, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője azonban visszautasította a meghívást. "Nincs miről tárgyalnunk Evo Moralesszel, mert elvesztette minden realitásérzékét" - mondta.