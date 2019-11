A spanyol szocialisták nyerhetnek, de nagyot erősödhet a szélsőjobboldal

Cikkünk frissül.

A kormányzó szocialisták nyerhették a vasárnapi előrehozott parlamenti választást Spanyolországban a közszolgálati RTVE kutatása szerint, ami alapján nagyon előretörhet a radikális jobboldali Vox. Az este 8-kor közzétett felmérés viszont nem exit poll – olyannyira nem, hogy bár vannak benne vasárnap mért adatok, a kutatást az elmúlt két hét adatai alapján adták közre.

Így egyáltalán nem biztos, hogy a közszolgálati médium több napos felmérésének eredményei megfelelnek a késő esti végeredménynek is.

Negyvennégy százalékos feldolgozottságnál a Spanyol Szocialista Munkáspárt vezet 29,2 százalékkal az El País honlapján közzétett eredmények szerint, ez 122 mandátumot jelenthet számukra. Mögöttük 20,5 százalékon áll a Néppárt, 84 mandátummal; harmadik helyre futott be a radikális jobboldali Vox 14,5 százalékkal és 49 mandátummal, negyedik helyen pedig a Podemos áll 12,6 százalékkal és 33 mandátummal. Az este legnagyobb vesztese a liberális Ciudadanos, ami mindössze 6,2 százalékon áll, és ezzel 10 mandátum jutna nekik – 47 mandátummal kevesebb áprilishoz képest.

A kutatás szerint a választást 27,3 százalékkal nyerheti meg újra a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), ez valamivel kevesebb az áprilisi 28,7 százalékos eredményüknél. Második helyre futhatott be a jobboldali Néppárt (PP), ami valamennyit javított a tavaszi történelmi vereséghez képest: az akkori 16,7 százalékról most 20,1 százalékra javíthatták eredményüket.

A Vox tavasszal először jutott be a parlamentbe, most pedig a felmérés alapján a választás egyik legnagyobb nyerteseként a harmadik helyre is bejöhet 16,3 százalékkal a tavaszi 10,3-hoz képest. Ezzel megelőzhetnék az eddig harmadik erőnek számító radikális baloldali Unidas Podemost, és a liberális Ciudadanost is: míg előbbi 12,2 százalékot ért el az RTVE felmérése szerint, a Ciudadanos a szavazói felét elveszíthette áprilishoz képest, és csak 8,5 százalékot érne el.

A felmérés szerint maradna a patthelyzet, és együtt nem lenne többsége sem a bal-, sem a jobboldali pártoknak. A baloldal egyedül a baszk és a katalán nacionalistákkal együtt tudna többséget alkotni. Utóbbiak egyébként kicsit gyengébben szerepeltek a tavaszi választáshoz képest: a legerősebb függetlenségpárti erő, az ERC 13-14 helyet szerezne a kutatás szerint a madridi parlamentben, ezzel pedig egálba kerülnének a maradáspárti katalán szocialistákkal. Az ERC eredményváróján kifejezetten fagyos lett a hangulat a felmérés közzététele után az El País riportja szerint.

Négy év alatt a negyedik parlamenti választást tartották vasárnap Spanyolországban. Az áprilisi szavazáson a kormányzó PSOE győzött ugyan, azonban messze maradt az abszolút többségtől, és nem sikerült megegyeznie koalícióról.

A részvétel 68,59 százalékos volt, ami 7 százalékponttal marad el az áprilisitól. Akkor végül 75 százalékos volt a részvétel este nyolc óráig.

Győzött, de kénytelen volt kiírni az új választást

2018 nyarán buktatták meg a kisebbségben kormányzó néppárti Mariano Rajoyt, helyére akkor került a szocialista Pedro Sánchez, aki kisebbségi kormányzás után végül áprilisra kiírta az idei első előrehozott választást. Ezt ugyan megnyerte a pártja, de Sánchez nem tudott megegyezni a radikális baloldali Unidas Podemosszal (Együtt képesek vagyunk) egy koalíciós megállapodásról.

Míg Sánchezék szerint a kisebbik baloldali párt túl sokat akart, addig a Podemos szerint csak lényegtelen tárcákat ajánlottak nekik a szocialisták. Ezután a PSOE a centrista-liberális Ciudadanoshoz fordult, mint lehetséges koalíciós partner, de ők még tárgyalni sem akartak a kormányalakításról. Így Sánchez szeptemberben kénytelen volt kiírni az újabb előrehozott választást.

A katalán válság és Franco exhumálása is számított a kampányban

„Ha Katalóniáról van szó, az a jobboldalnak kedvez” – ezt mondta a spanyol választási összképről Kiko Llaneras, az El País elemzője, aki szerint leginkább az újonnan fellángolt katalán válság tematizálta a rövid kampányt. Kilenc katalán politikus börtönbüntetésére válaszul fiatal tüntetők több estén is Hongkongot csináltak Barcelonából, több százezren vonultak újra utcára.

Katalóniával kapcsolatban egyértelmű és kizárólagos egységpárti álláspontot foglalt el mind a Néppárt, mind a radikális jobboldali Vox – utóbbi egyenesen felszámolná a tartományok autonómiáját.

A választás előtti utolsó heteket Spanyolország egykori diktátorának, Francisco Franco tábornoknak az exhumálása is meghatározta, ezzel Sánchez a saját szavazóinak próbálhatott szólni, de a Vox is kampánytémát csinálhatott belőle.

A választókat a gazdasági kérdések is aggasztják, de nem ezek domináltak a kampányban. A Guardian szerint az elmúlt egy hónapban közel 100 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, az Európai Bizottság pedig az idei növekedési előrejelzését 2,3 százalékról 1,9 százalékra, a 2020-ast pedig 1,9 százalékról 1,5 százalékra mérsékelte.

Mi lesz a patthelyzettel?

A mostani választás tétje az volt, hogy sikerül-e feloldani a belpolitikai patthelyzetet, de a szavazás előtt közzétett közvélemény-kutatások is azt jelezték, hogy sem a baloldali, sem a jobboldali pártok blokkja nem tudja majd megszerezni az önálló kormányalakításhoz szükséges abszolút többséget a parlamentben.

A felmérések is azt mutatták, hogy az áprilisi voksoláshoz hasonlóan a PSOE nyerhet, de tavasszal szerzett mandátumaihoz képest gyengébb vagy legfeljebb azonos eredménnyel. A konzervatív Néppárt áprilisban története legrosszabb eredményét érte el, azonban a közvélemény-kutatások már azt mutatták, hogy újra erősödni tud.

A Franco-rezsim utáni első parlamentbe jutott szélsőjobboldali párt lett áprilisban a Vox 10 százalék feletti eredménnyel. Míg az októberi felmérésekben az áprilisi eredményükhöz hasonlóan 10 százalék körül mérték a Voxot, a legfrissebb novemberi felmérésekben rendre 15 százalék körül szerepeltek.

A legnagyobb vesztesnek a felmérésekben is a Ciudadanos tűnt, ami képviselői harmadát bukhatja vasárnap.

Kérdés, hogyan oldódhat meg a patthelyzet. A PSOE legutóbb nem tudott megegyezni a Podemosszal, a Ciudadanos pedig kizárta áprilisban az együttműködést, most pedig hiába működne már együtt, nem lesz elég erős ahhoz, hogy királycsinálóként lépjen fel.

Azonban Pablo Iglesias, a Podemos vezetője a választás előtt jelezte, hogy készek újból tárgyalóasztalhoz ülni a PSOE-vel. Spanyol lapokban pedig azt sem zárták ki, hogy a hagyományoktól eltérően esetleg egy nagykoalíciónak is lehet esélye a választás utáni alkudozások alatt.

(Borítókép: Pedro Sanchez 2019. október 31-én. Fotó: Javier Barbancho / Reuters)