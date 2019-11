Holtan találták a Fehér Sisakosok mozgalom alapítóját

Holtan találták Isztambulban James Le Mesurier-t, a Szíriában önkéntesen tevékenykedő Fehér Sisakos mozgalom társalapítóját − írta meg a Skynews. A férfi halálának okai ismeretlenek.

Halála már csak azért is nagyon furcsa, mert a férfit − aki korábban a brit hadsereg tisztje volt − a múlt héten kémkedéssel vádolta meg az orosz külügyminisztérium.

#Zakharova: The White Helmets’ co-founder, James Le Mesurier, is a former agent of Britain’s MI6, who has been spotted all around the world, including in the #Balkans and the #MiddleEast. His connections to terrorist groups were reported back during his mission in #Kosovo. pic.twitter.com/Fa7JTuP39Z

