Időzített bomba volt a barátnőjét feldaraboló orosz történész

„Kard, ló, szerelem és háború” – saját bevallása szerint kamaszkorától kezdve ez a négy dolog éltette azt a 63 éves szentpétervári egyetemi oktatót, aki csütörtökön megölte, majd két nappal később feldarabolta 24 éves barátnőjét. Néhány kollégája és korábbi diákja szerint látszott, hogy a Napóleon-kutató, Oleg Szokolov időzített bomba, de sem az egyetem vezetése nem reagált a bejelentésekre, sem a rendőrség a feljelentésekre.

Bűn és büntetlenség

Csak a véletlenen múlt, hogy a gyilkosság után nem sokkal kézre került az elkövető. Szokolov november 7-én lőtte le a fiatal nőt egy kis kaliberű vadászpuskával. Két nappal később akart szabadulni a holttesttől, amelyet feldarabolt, hogy aztán a lakásához közeli Mojka csatornába szórja. Többször a csatorna partjára ment, harmadik körben azonban az ittas docens maga is beesett a vízbe. Miután az erősen kihűlt férfit kihúzták, és kórházba szállították, hátizsákjában a fiatal lány kezeire bukkantak.

Ezután a történész lakásában Anasztaszija Jescsenko levágott fejét is megtalálta a rendőrség.

A Napóleon-kutató hétfői tárgyalásán beismerte a gyilkosságot: hogy egy lefűrészelt csövű vadászpuskával agyonlőtte, majd késsel és fűrésszel feldarabolta a lányt. Azt is állította, hogy a gyilkosság estéjén vitáztak, és amikor azt mondta neki, hogy a hétvégét a gyerekeivel kell töltenie, az általa „szörnyetegnek” nevezett nő féltékenységből késsel támadt rá. Korábban azt is mondta, aznap este ő maga sokat ivott, és azt tervezte, hogy Napóleonnak öltözve végez magával.

Az egyetemen doktori programban részt vevő Anasztaszija Jescsenko tudományos témavezetője is a férfi volt, személyes kapcsolatuk – együtt is éltek – nem volt titok. Bár az egyetemen általában nem nézik jó szemmel, ha egy oktató és diákja között intim kapcsolat van, Szokolovnak senki sem tett megjegyzést az intézményben, amelynek jogi karán valamikor Vlagyimir Putyin orosz elnök is végzett.

Voltak előjelek

Valójában azonban nem volt előjelek nélküli a gyilkosság – derült ki a Moszkovszkij Komszomolec cikkéből. Az egyetem vezetése akkor sem reagált, amikor egy diákja arról számolt be, hogy Szokolov inzultálta őt. Bejelentést is tett a rendőrségen, azt állítva, hogy a férfi megkötözte, egy forró vasalóval fenyegette, majd fojtogatta őt, de végül elengedte azzal, hogy nem hagyhatja el – állította egy helytörténész, Dmitrij Vituskin. Mások azt is tudni vélik, hogy korábbi felesége tisztázatlan körülmények között halt meg, és hogy felelősség terhelhette egy halálos balesetben is, de más vitte el a balhét. Igaz, ezek a hírek egyelőre a sajtóban csak szóbeszédként keringenek.

Már húsz évvel korábban is felmerült, hogy gond lehet az egyébként a francia újkori történelem nemzetközi szinten elismert oktatójának számító férfival, aki a szentpétervári balettintézetben is tartott vendégelőadásokat.

Nyílt titok volt, hogy a fiatal – esetenként 18 év alatti – balerinákat szívesen látja a lakásán – ugyanabban, ahol most Jescsenkóval végzett.

A lakás Szentpétervár előkelő helyén áll, értéke bőven kétszázmillió forintnak megfelelő összeg felett van. Nem mellesleg több állami intézmény, köztük az orosz Nyomozati Hatóság (SZK) tőszomszédságában van, ennek megfelelően rengeteg térfigyelő kamerával.

Ezek egyikén látszik is, ahogyan Szokolov vélhetően a holttest darabjait a csatornába dobja. Van, aki szerint Szokolov érinthetetlennek érezte magát, ezért sem zavartatta magát a térfigyelő kamerák miatt.

Fontos körökben mozgott

Az eredetileg mérnök-fizikusként, és csak később történészként végzett Szokolov a napóleoni időszak ismerőjeként francia állami elismerést is kapott, aktív tagja, sőt, létrehozója volt az orosz hadtörténeti szövetségnek, amely rendszeresen tartott autentikus harci bemutatókat. Szokolov néhány ismerője szerint

a szövetség több tagja afféle testőrként is szolgált a férfi körül, volt, hogy velük dobatott ki egy diákot az előadásáról.

Szokolov a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülést vezető Marine Le Pen unokahúga, a szintén szélsőjobbos Marion Maréchal által alapított elitképző, a Francia Társadalomtudományi, Közgazdasági és Politikai Intézet (ISSEP) tagja is volt, de a konzervatív vezetők képzését célzó intézet tudományos testületéből a gyilkosság első hírére kitették.

Állítólag jó barátságban állt Viktor Baturinnal, aki a Moszkvát 20 éven át irányító Jurij Luzskov ingatlanberuházásokból meggazdagodott feleségének testvére. Ez – amíg Baturin kegyvesztett nem lett, és amíg Luzskov polgármester volt – jó ajánlólevél volt ahhoz, hogy a hatóságok óvatos távolságtartással kezeljenek valakit, ha egyébként nincs rajtuk nagy nyomás. Ez az ismeretség ma már keveset jelentene, de a férfi nemzetközi megbecsülése, szakmai hírneve így is elég volt ahhoz, hogy köztiszteletben álló személyként kevésbé vegyék készpénznek a vele kapcsolatos panaszokat.

A folyóba esett egyetemi oktató zsákjában és lakásán talált maradványok azonban már túl triviálisak voltak ahhoz, hogy a nyomozás érdemben meginduljon, bár így is van Szokolovnak olyan évtizedes ismerőse, aki szerint a gyilkos valójában nem ő, pusztán egy jól kitervelt összeesküvés áldozata.

Pillanatnyi elmezavar lehet a kibúvó

Az őrizetben lévő Szokolov védelme már jelezte, hogy az ügy átminősítésén dolgoznak. Gyilkosság vádja helyett a hirtelen felindulásból elkövetett emberölés felé vinnék el az ügyet, hivatkozva Szokolov feldúlt érzelmi állapotára és alkoholos befolyásoltságára – írta a Newsru.com. Ebben az esetben bűnössége esetén is megúszhatja három évvel. Gyilkosság esetén már évtizedes büntetéssel kell számolnia, ha pedig kiderül, hogy a nő még életben volt, amikor Szokolov megcsonkította, életfogytiglani börtönt is kaphat.

(Borítókép: Oleg Szokolov a hétfői Szentpétervári tárgyalásán az üveg mögött. Fotó: Olga Maltseva / AFP)