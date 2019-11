Ausztrál tűzvész: úgy jött, akár egy forgószél

Pusztító tűzvész tombol Ausztráliában, hétfőn szükségállapotot rendeltek el emiatt Új-Dél-Wales és Queensland államában, és a legnagyobb veszélyben lévő területeken élőket (ezreket) felszólították, hogy hagyják el otthonaikat, mert kedden délutánra 37 fokos hőség és 90 kilométer per órás szél várható, ami tovább szíthatja a már égő bozóttüzeket. A lángokban többen meghaltak és száznál magasabb a száma a porrá égett házaknak. A fenyegető tűz miatt Jason Tylornak és családja is menekülni kényszerült, az utcájukban már három ház is leégett. Ők most Sydneytől 300 kilométerre, Krambach-ban kaptak menedéket.

Voltam korábban forgószélben. Úgy jött, akár egy ciklon.

– mondta a Sky News-nak arról, milyen volt látni a bozóttűz terjedését. A tűzoltók az utak környékén állomásoznak, hogy szükség esetén településeket tudjanak kiüríteni, jelenleg körülbelül 20 000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, írja a Daily Mail.

Lángol a koalák otthona is: az új-dél-walesi Lake Inner Nature Reserve természetvédelmi terület kétharmada leégett – itt korábban 600 koala élt. A környék koalakórházába idáig 12 állatot vittek, közülük öt súlyosan megsérült. A Port Macquarie-i Koala Kórház elnöke, Sue Ashton úgy gondolja: körülbelül 350 koala pusztulhatott el a tűzben, írja a CNN.