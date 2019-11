Washington hazarendelte Bolíviában lévő diplomatáinak családtagjait

Bolívia elhagyására szólította fel az amerikai tisztségviselők hozzátartozóit az amerikai külügyi tárca kedd este kiadott közleményében, melyben egyúttal világossá teszi: nem javasolja az amerikai állampolgároknak, hogy a dél-amerikai országba utazzanak – írta az MTI.

A közlemény a bizonytalan helyzetre hivatkozva rendelte vissza az Egyesült Államokba a Bolíviában dolgozó amerikai tisztségviselők családtagjait és rokonait.

A külügyminisztérium egyúttal óvott minden amerikai állampolgárt attól, hogy Bolíviába utazzék. Közölte: a vitatott bolíviai választások utáni lázongások, tüntetések miatt az Egyesült Államoknak jelenleg korlátozottak a lehetőségei az esetlegesen bajba került amerikaiaknak nyújtandó segítségre.

Bolíviában október 20-án tartottak elnökválasztást, amely után ismét a 2006 óta hatalmon lévő Evo Morales lett az elnök. A dél-amerikai ország sok állampolgára és a washingtoni székhelyű Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) azonban kétségbe vonta a választások tisztaságát, s az AÁSZ egy sor szabálytalanságot tárt fel. Az országban elharapódzó elégedetlenség nyomán a katonaság is elpártolt Moralestől, aki vasárnap este benyújtotta lemondását, s azóta már megérkezett Mexikóba, amely politikai menedékjogot kínált neki.

Jeanine Ánez Chávez, a szenátus ellenzéki alelnöke ugyan kedden Bolívia ideiglenes elnökévé nyilvánította magát, és ezt az alkotmánybíróság is megerősítette, de az országban változatlanul bizonytalan a helyzet. Morales a jobboldali puccsisták emberének tartja a politikusnőt, akinek ideiglenes elnökségét nem is támogatta az elmenekült elnök pártja, a Mozgalom a Szocializmusért. A pát képviselői bojkottálták a parlament ülését is a szavazáskor – írta a BBC.