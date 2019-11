Szerda délutánig már több mint 350 rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Izrael területére az elmúlt két napban, melyek közül a lakosságot veszélyeztető lövedékek többségét megsemmisítette a Vaskupola légvédelmi rendszer, ezért a zsidó állam területén csak könnyebb sérülések történtek és az anyagi károk sem túl súlyosak. Az MTI összefoglalója szerint egy gázai lövedék eltalált egy vízszállító csövet az övezet mellett, ami kisebb áradást okozott a környéken, s egy szderóti ipari üzemet is eltaláltak, de ott is csak anyagi károk keletkezetek, senki sem sérült meg. Azonban a támadások az izraeli válaszcsapások ellenére sem szünetelnek, alkonyatkor is több rakétariasztást adtak ki Izraelben, azaz tovább folyik a meglehetősen alacsony hatásfokú, de mégiscsak a civil lakosságot célzó terror.

A túloldalon viszont 23, többségében az Iszlám Dzsihád iszlamista terrorszervezethez tartozó palesztin fegyveres halt meg a megtorló izraeli légicsapásokban. Az áldozatok között a Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériumának gázai jelentése szerint három gyerek is van (a közlést a konkrétumkig érdemes fenntartással közölni, mert a konfliktusban a gyerekáldozatok palesztin bekamuzásának és a gyerekeket célzó izraeli támadásoknak is van hagyománya).

Az övezetet uraló – szintén iszlamista terrorszervezetként számot tartott - Hamász szerepe az Iszlám Dzsihád és Izrael viszályában nem világos; a szervezet szóvivője, Fauzi Barhum azt közölte, hogy ők is harcolnak az Iszlám Dzsihád fegyveresei oldalán, miközben az izraeli hadsereg szerint a szervezet továbbra is távol maradt a harcoktól – ebben valószínűleg azon, közvetítők útján eljuttatott fenyegetésének is szerepe lehet, miszerint ha az Iszlám Dzsihádnál jóval nagyobb rakétakészletekkel rendelkező Hamász is elkezd lövöldözni, akkor

az izraeli légierő 2014-hez hasonlóan megint elkezdi leradírozni a Gázai-övezet emeletes házait.

Az izraeli hadsereg szóvivői szerint egyébként az áldozatok többsége rakéták kilövésével foglalkozó, vagy arra készülő palesztin volt, és szerdán is eltaláltak két, rakétákkal motorkerékpáron haladó férfit – a könnyű rakétaindítókkal motoron cikázó harcosok általában az Iszlám Dzsihádra jellemzőek.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök a kneszetben kijelentette, hogy a kormány nem hajlandó tovább tűrni a civilek elleni gázai támadásokat, és azzal indokolta Baha Abu al-Ata Iszlám Dzsihád-parancsnok kedd hajnali célzott likvidálását (ami kiváltotta a szervezet rakétázását), hogy a parancsnok

az elkövetkezendő napokban újabb terrorista támadások indítására készült.

A korrupciós vádak által szorongatott, hatalmát csak a választási patthelyzet miatt gyakorló miniszterelnök a kneszet arab képviselőinek hangos nemtetszés-nyilvánítása közepette leszögezte, „Az eszkaláció keresése nélkül megfékeztük Atát, s mindent megteszünk polgáraink védelme érdekében".

(Borítókép: Az izraeliek által megsemmisített gázai rakéták. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)