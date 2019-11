A nép dönt Új-Zélandon az eutanáziatörvényről

Szerda este az új-zélandi parlament elfogadta az Élet végi döntés nevű, eutanáziáról szóló törvényjavaslatot – írja a Nzherald. Amennyiben a javaslat 2020-ban átmegy a népszavazáson, eutanáziát kérvényezhetnek majd azok a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők, akiknek a diagnózis szerint már csak fél évük van hátra. Korábbi verziók még magukba foglalták azokat is, akik valamilyen nagyon komoly, gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek. A népszavazást a 2020-as választásokkal egyszerre tartják majd.

A szigetországban elsőként 1995-ben nyújtottak be eutanáziával kapcsolatos törvényjavaslatot, és azzal együtt már három is elbukott a parlamentben. A jelenlegi javaslatot 2017-ben indítványozták, és azóta több változáson is átesett. Ilyen a lefedett betegek köre, és a kikötés, hogy a törvény sorsa népszavazáson kell, hogy eldőljön.

A törvényjavaslat 69-51-es arányban ment át, és a szavazás előtt heves volt a parlamenti vita. A javaslat ellenzői hiányolják a törvényből a tanúk szerepét, valamint megfelelő mértékű védelmet. Attól tartanak, hogy időseket bele fognak erőszakolni a rokonaik, hogy akaratuk ellenére igényeljenek eutanáziát.

A támogatók szerint a javaslat szerint az orvosnak joga van megszakítani a folyamatot, amennyiben úgy látja, hogy nem önszántából dönt eutanázia mellett a beteg. Az egyik képviselő, Chris Bishop szerint egy civilizált társadalomban nem kéne elfogadniuk, hogy a fájdalmas halál egyszerűen az élet része. A javaslatot benyújtó David Seymour egy ügyvédnőt, Lecretia Sealest idézte a vita során. Seales élesztette fel az eutanázia melletti mozgalmat, de 2015-ben meghalt, egy nappal azután, hogy a legfelsőbb bíróság elutasította az eutanáziakérelmét.

Ki másnak, mint nekem van joga meghozni a döntést, ha és amikor egy betegség és annak hatásai annyira elviselhetetlenné válnak, hogy inkább meghalnék?

– idézte Sealest.