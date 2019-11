Ankara szerint Athén több tízezer embert toloncolt vissza illegálisan Törökországba

A török kormányzat dokumentumai szerint a görög hatóságok az elmúlt 12 hónapban 58 283 ember toloncoltak vissza Törökországba jogsértő módon – írja az MTI a Spiegel cikkére hivatkozva.

Ezek az emberek azért keltek át Törökországból Görögországba, hogy menedékjog iránti kérelmet nyújtsanak be. A görög hatóságok azonban úgy küldték vissza őket Törökországba, hogy lehetőségük sem volt a menedékjogi kérelem beadására, holott a nemzetközi jogi előírások szerint mindenkinek jogában áll menedéket kérni egy országban, akkor is, ha illegálisan lépett be a területére.

A visszatoloncoltak közül a legtöbben (16 435 fő) pakisztáni állampolgárok, utánuk az afganisztáni, a szomáliai, a bangladesi és az algériai állampolgárok csoportja következik. Az illegálisan visszatoloncoltak között több mint 4500 szíriai állampolgár is van.

A török belügyminisztérium adatai szerint a jogsértő visszaszorítási akciók a görög-török szárazföldi határ térségére jellemzőek. Ankara súlyos vádakat is megfogalmazott Athénnal szemben. Szerintük a szomszédos ország hatóságai

az érintetteket a határátlépés után őrizetbe veszik, bántalmazzák, kirabolják, majd visszaküldik török területre.

A Der Spiegel úgy tudja, hogy a belügyminisztérium adatai között interjúk, esetleírások és fényképek is vannak, amelyeken a tárca állítása szerint a görög hatóságok bántalmazása miatt keletkezett sérülések láthatók.

Emberi jogi szervezetek évek óta hangoztatják, hogy a görög hatóságok rendszerszerűen toloncolnak vissza Törökországba embereket illegálisan, menedékjogi eljárás lefolytatása nélkül, azonban a Görögország vitatja a török fél vádjait, valamint az EU migrációkezelő programját is több alkalommal kritizálták.