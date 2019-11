Orosz helikopterbázist létesítettek Szíriában

Harci helikopterek bevetését biztosító parancsnokságot hozott létre az orosz légierő az észak-szíriai Kamisli városban, tájékoztatta a sajtót csütörtökön Timur Hudzsajev, az objektum parancsnoka. A bázisra Mi-8-as és Mi-35-ös helikoptereket, irányító központot, egészségügyi és kiképzési létesítményt, valamint Pancir típusú légvédelmi eszközöket és őrséget telepítettek, írja az MTI. Az orosz helikopterek már egy hete használják a kamisli objektumot a Törökországgal határos Haszeke tartomány ellenőrzésére és a területen járőröző orosz katonai rendészek légi biztosítására.

Az amerikai katonák október elején hagyták el az önhatalmúlag kikiáltott kurd autonómia központját, miután a török hadsereg offenzívát indított a térségben a kurd önvédelmi milíciák ellen. Később orosz-török megállapodás született a kurd fegyveresek és fegyverek kivonásáról egy 30 kilométeres határövezeti zónából, valamint a közös járőrözés megkezdéséről. A közös határ őrizetét a török hadműveleti területen kívül szíriai egységek vették át.

A változások ellenére továbbra is vannak amerikai csapatok Szíriában, és miközben a katonák azt mondják, ezután is harcolnak majd az ISIS ellen, addig Donald Trump amerikai elnök szerdai, Erdoğannal folytatott találkozója során úgy fogalmazott: csak az olajlétesítmények védelme miatt maradtak még a térségben, írja a The Guardian.