9 éves és idén diplomázik villamosmérnökként

Legalább 145-ös IQ-val rendelkezik a 9 éves Laurent Simons, aki azért lett híres, mert decemberben megszerezheti az alapfokú (BA) képzést az Eindhoveni Műszaki Egyetemen. Az Amszterdamban élő gyerekzseni villamosmérnöknek tanul, és úgy tervezi, ha lediplomázott, belekezd a PhD fokozat megszerzésébe, nyilatkozta édesapja a CNN-nek. Bár a gyerek nagyszülei mondogatták a szülőknek, hogy Laurent különleges képességekkel bír, ők úgy vélték, ez csak amolyan elfogult túlzás – ám egy idő után a kisfiú tanáraitól is hasonló visszajelzéseket kaptak. „Felfigyeltek valami nagyon különlegesre vele kapcsolatban. Azt mondták, olyan az agya, mint egy szivacs" – mondta édesapja.

Laurent gyorsabb tempóban halad a tanulmányaival, mint évfolyamtársai, de ez nem igazán szokatlan, hiszen vannak más diákok is, akik speciális helyzetben vannak, jellemzően leginkább sportolók, írta egy közleményben Sjoerd Hulshof, az egyetem illetékes oktatási igazgatója.

Laurent egyszerűen rendkívüli. Ő a leggyorsabb az összes diák közül, aki valaha itt tanult. Nemcsak hiperintelligens, de nagyon megértő is

– méltatta az igazgató. A CNN a kisfiúval is beszélt, aki elmondta, hogy az elektrotechnika a kedvenc tantárgya és némi orvostudományt is tanulni fog. Az előremenetele eddig is figyelemfelkeltő volt, ezért már számos neves egyetem megkereste a világ különböző pontjairól. Azt azonban, hogy melyiket választja majd a PhD-hez, nem árulták el a szülei. „Az információk elsajátítása nem jelent gondot Laurent számára. Azt hiszem, a kutatásra fókuszál majd, és hogy a megszerzett tudását alkalmazva új dolgokat fedezzen majd fel" – nyilatkozta az édesapja, Alexander Simons.

Bár a kisfiú helyzetében ez teljesen lehetetlennek tűnik, családja igyekszik megóvni attól, hogy túl komollyá váljon. „Meg kell teremtenünk az egyensúlyt, hogy gyerek tudjon maradni, de a tehetségét is tudja kamatoztatni" – mondta az édesapja. Akárcsak más gyerekek, Laurent is szeret játszani a kutyájával vagy a telefonjával. Csakhogy ő már azt is tudja, mivel szeretne foglalkozni: mesterséges szervek fejlesztésével. Ha ilyen ütemben halad, ez nincs is olyan távol, de azért előtte még elutazna pihenni Japánba.