Trump elítélt háborús bűnökkel vádolt katonáknak adott kegyelmet

Közép-Amerikát bandák tartják rettegésben. 12 éves gyerekeket szerveznek be, ölnek, erőszakolnak, zsarolnak. Aki teheti, Amerikába menekül előlük, ám a bandák az érkező, zsarolható emberanyag miatt Amerikában is egyre erősödnek. Trump most erre hivatkozva csukja be Amerika kapuit. Kegyetlenség, vagy jogos önvédelem?