A bokájánál fogva dobták ki a vak hallgatót az oxfordi előadóteremből

A bokájánál fogva dobták ki az Oxfordi Egyetem egyik vak hallgatóját az Oxford Union egyetemi klub vitaestjéről, az esetből országos botrány lett az Egyesült Királyságban, írja a Telegraph.

A 25 éves ghánai Ebenzer Azamati október 17-én egy aktuálpolitikai vitaesten szeretett volna részt venni. Azamati az előadóterem bejáratához közel eső egyik székre egy könyvet tett, hogy így foglalja le azt magának, majd elment vacsorázni. Amikor a fehér bottal járó tanuló egy barátja kíséretében visszatért a terembe, és leült a székre, nem várt esemény történt. A terem biztonsági őre megtagadta tőle a részvételt a vitán, és másodpercek alatt, a bokájánál fogva rángatta ki őt az előadóból. Az incidensről videófelvétel is készült, amit a Daily Mail tett közzé. Azamati erőszakkal való eltávolításának oka nem teljesen tisztázott, vélhetően az okozta a konfliktust, hogy a biztonsági őr azt hihette, Azamati csak belógott a terembe.

Az eset után Azamati úgy érzi, nem szívesen látott vendég az Egyesült Királyságban. Eközben az Oxfordi Egyetem Afrika-társasága is tiltakozott a bánásmód miatt. Az ügy azért is vet különösen nagy hullámokat, mert az Oxford Union a világ egyik legelismertebb egyetemi klubja, a meghívására későbbi miniszterelnökök, mint Boris Johnson és David Camron, továbbá Nobel-díjasok is vitáztak már.

Fotó: Department of Politics and International Relations Ebenezer Azamati

Az Oxford Union elnökét, Brendan McGarthot többen is lemondásra szólították fel a történtek miatt, míg az egyetem több oktatója szerint a klub magatartása akadályozza, hogy az Oxfordi Egyetem minél több külföldi és munkásosztályú hallgatót vonzzon. McGarth az eset miatt fegyelmi bizottságot hívott össze. Ezen azt mondta, hogy szerinte a vak hallgató agresszíven viselkedett, amikor kinyújtotta a karját. Azamati tagságát végül két szemeszterre felfüggesztették. A hallgató a döntés ellen felebezett, szerinte egy fehér és vak férfival nem bántak volna így.

Miután nyilvánosan kirúgtak az Oxford Unionból, nemkívánatosnak érzem magam a klubban, az egyetemen és még az országban is. Úgy érzem, nem vagyok elég ember ahhoz, hogy megérdemeljen a méltányos és igazságos bánásmódot

– mondta az eset után Azamati.

Az Oxford Union végül közleményben kért elnézést a kellemetlenségekért. Az egyetem annyit fűzött a történtekhez, hogy a Union egy független szervezet, és semmilyen ráhatással nincsenek a rendezvényeikre.