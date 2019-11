10 nő szexuális zaklatásával vádolják a volt skót miniszterelnököt

Közel egy évvel azután, hogyőrizetbe vették, bíróság elé került a 64 éves volt skót miniszterelnök, Alex Salmond több rendbeli szexuális zaklatási ügye, írja a BBC . A Skót Nemzeti Párt egykori vezetőjét 10 nő ellen elkövetett szexuális zaklatással vádolják, összesen 14 vádponttal kellett szembe néznie az edinburgh-i Felsőbíróságon.

A politikust feljelentő nők szerint Salmond még miniszterelnöksége idején (2007-2014) zaklatta őket, a hatóságok azt mondják, a kérdéses esetek 2008 júniusa és 2014 novembere között történtek. Salmond mindent tagad. A bíróság az első tárgyalási napot 2020. március 9-re tűzte ki, várhatóan négy hétig tart majd.

A vád szerint Salmond különféle módokon zaklatta az érintett nőket. 2014-ben edinburgh-i hivatalában nyomott a falnak egy áldozatot, majd levette a nő ruháit, aztán a sajátját is. Ezután a nőt az ágyra nyomta és meztelenül ráfeküdt. A volt skót miniszterelnök több esetben is próbálta megcsókolni (vagy meg is csókolta) az érintetteket, akadt, akinek a fenekét, a mellét fogta meg, másnak a lábát simogatta, fogdosta vagy próbálta megcsókolni.

A 64 éves Salmond ellen tavaly ketten is feljelentést tettek szexuális zaklatás vádjával, és a Police Scotland vizsgálatot indított az ügyben. Vizsgálta az ügyet a skót kormány is, és bizalmas jelentését már tavaly augusztusban megküldte a rendőrségnek. A politikus az ügy kirobbanása után sérelmezte azt, ahogyan a kormány ezt az ügyet kezelte, ezért a bírósághoz is fordult. A skót kormány később elismerte, hogy valóban helytelenül kezelték Salmond szexuális zaklatási ügyét, és ki is fizettek neki több mint 500 000 fontot (kb. 195 millió forintot) neki.