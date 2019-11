Egy orosz lefejezős videó tűnt fel

A Novaja Gazeta által szerdán közölt felvételen, amelynek egyes részletei 2017-ben, mások pedig idén novemberben jelentek meg a világhálón, négy oroszul akcentus nélkül beszélő fegyveres hangosan gúnyolódva megkínoz, lefejez és megcsonkít egy arab férfit. A lábánál felakasztott holttestet ezután felgyújtják.

A videó az orosz lap internetes oldalán megtekinthető, de a rendkívül durva tartalom miatt csak lépcsőzetes szűrést követően.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak azt mondta, nem látta a felvételt, de - mint mondta - biztos benne, hogy "ennek semmi köze sincsen az orosz katonai művelethez Szíriában", ezért szerinte teljesen alaptalanok az orosz katonák jó hírnevével kapcsolatos aggályok.

A Novaja Gazeta az elkövetőket a Wagner elnevezésű orosz zsoldcsoport tagjaiként írta le, egyiküket be is azonosította, az áldozatot pedig arab sajtóértesülések alapján a szíriai hadsereg egyik dezertőrének nevezte. A fegyveresek egyike a felvételen a kínzás közben azt mondja, hogy az Iszlám Állam minden tagja úgy jár majd, mint a foglyuk.

A lap az ügyről rendelkezésére álló adatokat felajánlotta az orosz bűnüldöző szerveknek. A kérdésre, hogy a vajon a Kremlnek van-e tudomása a katonai magáncégek által elkövetett bűncselekményekről, Peszkov azt felelte, hogy ez nem az elnöki hivatal, hanem a bűnüldöző szervek illetékességébe tartozik. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin nem dönt az ilyen cégek Szíria tevékenységével kapcsolatban.

Én csak az orosz fegyveres erők és alegységeik tevékenységéről beszélhetek, amelyek a legfelső főparancsnok (Putyin) parancsaival összhangban tevékenykednek

- hangoztatta Peszkov.

Moszkva következetesen elhatárolódik azoknak az orosz zsoldosoknak a harci tevékenységétől, akik az általa 2015 óta katonailag támogatott Bassár el-Aszad szíriai elnök oldalán vesznek részt a több mint nyolc éve tartó szíriai polgárháborúban.

Mint arról korábban beszámoltunk, Putyin a Szíriában szolgálatot teljesítő orosz zsoldosokkal már megégette magát. A CSVK Wagner létrehozását az egykor az orosz katonai elhárításnál dolgozó Dmitrij Utkinhoz kötik – a Wagner is Utkin kódnevéből jött. A hongkongi offshore cégként bejegyzett CSVK Wagner 2015-ben jelent meg Szíriában, nem sokkal azelőtt, hogy az orosz légierő hivatalosan is támogatni kezdte a szíriai elnököt – orosz zsoldosok azonban már előtte is voltak ott Bassár el-Aszad oldalán, maga Utkin is szolgált ott hasonló módon.