Újabb diplomaták vallottak Trump ellen

Nyomást akart gyakorolni Donald Trump Ukrajnára, hogy nyomozzon a Demokrata Párt színeiben az elnökjelöltségért induló Joe Biden ellen – közölte eskü alatt az Egyesült Államok EU-ba delegált nagykövete azon a bizottsági meghallgatáson, amely az elnök elmozdításának alkotmányos folyamatát készítheti elő.

Gordon Sondland szerint az a utasítás Trump tanácsadójától Rudolph Giulianitól jött közvetlenül, jelezve, hogy az elnök nyilvános közleményt vár Ukrajna új elnökétől, amelyben Volodimir Zelenszkij ígéretet tesz a Bident és fiát érintő korrupciós ügyek feltárására, ellenkező esetben elesik az Egyesült Államok által megígért katonai pénzügyi támogatástól. (A feltétel közvetlen összekötését jelentő ügyletre utal a latin "quid pro quo" – valamit valamiért – kifejezés, amely az impeachment lehetőségét vizsgáló meghallgatáson gyakran elhangzik, de vizsgálat tárgya, hogy valóban feltétele volt a katonai támogatásnak a nyomozás ígérete.) Biden fiának ukrán gázipari szerepvállalása nem volt titok öt éve sem, de nyilvánvaló, hogy erről és az impeachment lehetőségéről fog szólni a kampány.

Sondland nyilatkozata azt az állítást erősítheti, hogy Trump egy külföldi államtól saját újraválasztása érdekében kért segítséget – hiszen Biden, amennyiben győzne a Demokrata Párt előválasztásán, 2020-ban Trump kihívója lehet az elnökválasztáson. Márpedig ez elegendő az elnök elmozdításához, amennyiben minden kétséget kizáróan bebizonyosodik és a törvényhozás megszavazza.

Gyengíti ennek esélyét, hogy Sondland azt is kimondta, hogy magától az elnöktől közvetlenül sosem hallotta, hogy Ukrajnának cserébe a katonai támogatásért kellene a Bident érintő ügyben nyomoznia.

"Nem akartunk Giulianival közösen dolgozni, de tudtuk, hogy nélküle nem lesz lehetőségünk az Egyesült Államok és Ukrajna közötti kapcsolat erősítésére, így inkább követtük az elnök utasításait” – idézte a BBC Sondlandet, utalva arra, hogy ha Giuliani fogalmazta is meg a kérést, az Trumptól jött. Sondland szerint ezt igazolja az is, hogy ő maga ugyanerről közvetlenül beszélt többek között az alelnökkel és a külügyminiszterrel is.

A Trumppal szembeni érveket erősítheti az Ukrajnába delegált amerikai diplomata, David Holmes és a több elnök alatt Oroszország-szakértőként tanácsadó Fiona Hill nyilatkozata is. A Trump által is felkért elemző – aki 2019 augusztusában lemondott megbízatásáról – szerint elég nyilvánvaló volt, hogy ha a Buriszma céggel kapcsolatos ukrajnai vizsgálatról volt szó – ennek a cégnek az igazgatótanácsában foglalt helyet Joe Biden fia, Hunter –, az valójában Joe Biden elleni vizsgálatot jelentette.

Messze még a lezárás

A Képviselő Ház elnöke, a demokrata Nancy Pelosi szerint még újabb tanúkat kell a bizottságnak meghallgatnia.