Több mint harminc francia városban tízezrek követeltek kormányzati intézkedéseket a nők elleni erőszak megfékezésére, írja az MTI.

A nők elleni szexuális bántalmazások és a családon belüli erőszak példátlan tiltakozási hullámot váltottak ki az elmúlt hetekben Franciaországban,

ahol idén eddig 116 nőt ölt meg korábbi vagy jelenlegi párja.

A mintegy hetven feminista és más jogvédő szervezet felhívására utcára vonulók között többen a meggyilkolt szerettük portréját magasba emelve tiltakoztak. A fővároson kívül mintegy harminc vidéki városban is demonstrációk voltak.

„Várhatóan ez ma történelmi menet lesz” – mondta Párizsban a tiltakozás előtt az egyik főszervező, Caroline De Haas feminista jogvédő, aki szerint „elég radikális módon” kezdődött meg a francia társalomban a tudatra ébredés a nőkkel szembeni erőszakot illetően.

A felvonulás célja nyomást gyakorolni a francia kormányra, amely szeptember elején indított konzultációt a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló intézkedésekről.

A kerekasztal hétfőn zárul, Edouard Philippe kormányfő várhatóan konkrét intézkedéseket jelent majd be. A szervezők szerint legalább egymilliárd euró kormányzati támogatást igényelne a nők elleni erőszak elleni küzdelem a jelenlegi 361,5 millió helyett, amellyel Marlene Schiappa, a nők és férfiak közötti egyenlőségért felelős államtitkár kabinetje rendelkezik.

Már nem bírjuk számolni az olyan eseteket, amikor a nők megölése megelőzhető lett volna

– írták a szervezők a Facebookon. „A felvonulás célja, hogy a kormány végre meghozza a kellő intézkedéseket” – tették hozzá.

9 Galéria: A nők elleni erőszak megfékezését követelték Párizsban is Fotó: Christian Hartmann / Reuters

Az év eleje óta eddig legalább 116 nőt ölt meg a volt vagy a jelenlegi párja az AFP francia hírügynökség összesítése szerint, amely minden esetről részletesen tudósít. A belügyminisztérium adatai szerint tavaly 121 nő vesztette életét a volt vagy jelenlegi párja okozta erőszak következtében.

Évente mintegy 213 ezer nagykorú nő szenved el fizikai vagy szexuális bántalmazást Franciaországban a volt vagy jelenlegi párjától.

Magyarországon átlagosan hetente egy nő hal meg családon belüli erőszak következtében. A bántalmazó esetek aránya még ennél is sokkal magasabb. Az ilyen jellegű gyilkosságok a legritkább esetben előjel nélküliek. Többnyire folyamatosan fokozódó és ismétlődő kontrolláló viselkedés, erőszak és fenyegetések előzik meg. Ezeket sok esetben az áldozat környezete is észlelheti, tehát a bántalmazások jól időzített beavatkozással megelőzhetőek lennének. A családon belüli erőszak és a családirtás témájával korábban podcastünkben is részletesen foglalkoztunk.