Exit poll: Iohannis nagy fölénnyel nyerte a román elnökválasztást

Cikkünk frissül.

Klaus Iohannis eddigi államfő óriási különbséggel nyerte a romániai elnökválasztás vasárnap tartott második fordulóját, az IRES exit pollja szerint 66,8, a CURS exit pollja szerint 65 százalékot érhet el az októberben megbuktatott volt szociáldemokrata miniszterelnök, a 33,2-35 százalékra jósolt Viorica Dăncilă ellen. A következő öt évben is a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) által támogatott Iohannis lesz Románia elnöke.

A választási részvétel délután három óráig alacsonyan alakult: mindössze 35,81 százalékos volt, miközben a 2014-es második fordulóban 44,5, a 2009-esben 40,1 százalék ment el szavazni ugyanezen idő alatt. Végül aztán magasabb, 49,87 százalékos lett a részvételi arány, mint a november 10-i első fordulóban (47,66 százalék), és rekordot döntött a külföldön szavazó románok részvétele.

Előzetesen is a korrupcióellenes küzdelmet és normális Romániát ígérő Iohannis volt a toronymagas esélyes, inkább csak a győzelmének a várható mértéke volt a kérdés. Az első fordulót 37,6 százalékos eredménnyel nyerte Iohannis, Dăncilă 22,7 százalékkal jutott tovább a második helyen.

Iohannis egyébként is jobb esélyeit az is növelte, hogy az első fordulóban kiesett jelöltek közül beállt mögé Dan Barna, az USR-PLUS liberális pártszövetség 14,7 százalékkal harmadik helyen végzett vezetője, és a Traian Băsescu volt elnökhöz köthető Népi Mozgalom jelöltje, Theodor Paleologu is. Arra egyik jelölt sem szólított fel, hogy szavazói Dăncilăt támogassák.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetője, Kelemen Hunor az első fordulóban közel 4 százalékos eredményt ért el. Azt mondta, a második fordulóban egyik jelöltet sem tudja hivatalosan támogatni, ezért a magyar választók lelkiismeretére bízza, hogyan szavaznak. A Krónikának azt mondta , hogy ha nehezen is, de személyesen Iohannisra fog szavazni. A magyarok között alacsony volt a részvétel a második fordulóban.

Iohannis: Egy modern, európai, normális Románia nyert

Iohannis győzelmi beszédében megköszönte mindenkinek a részvételt, külön kitérve a külföldön szavazókra. „Egy modern, európai, normális Románia nyert ma" – jelentette ki Iohannis győzelmi beszédében. Szerinte ez a legmeghatározóbb győzelem a PSD ellen. Azt ígérte, hogy mindenki elnöke lesz majd. Viszont már a jövőre rendezett választásokra is utalt. „Fontos csatát nyertem meg, de a háborút még nem nyertük meg. El kell menni szavazni a helyhatósági, és a parlamenti választásokon is" – mondta.

Dăncilă beszédében azt mondta, hogy sikerült visszaszerezniük szavazatokat a májusi európai parlamenti választásokhoz képest. Szerinte erre alapozva mindent megtesznek majd, hogy megnyerjék az önkormányzati és a parlamenti választásokat. Az Adevarul.ro azonban arról is írt, hogy a szociáldemokraták között felmerült, hogy leválthatják a pártelnöki posztjáról Dăncilăt, aki a PSD legrosszabb eredményét érheti el elnökválasztáson.

Az elnökválasztás mindent eldöntő második fordulóját másfél hónappal a szociáldemokrata kormány bukása , és három héttel a Iohannis volt pártjához, a PNL-hez tartozó Ludovic Orban miniszterelnök kormányának beiktatása után tartották. A kampányról és a választás tétjéről az első forduló előtt itt írtunk bővebben>>>