DGAP: Soros György nem akart Várhelyi Olivér ellen lobbizni Merkelnél

Soros György nem kérte a Német Külpolitikai Társaság elnökének közbenjárását Angela Merkelnél azért, hogy ne a magyar jelölt kapja meg az Európai Bizottságban a bővítési és szomszédságpolitikai biztosi posztot, válaszolta az Index kérdésére a Német Külpolitikai Társaság (DGAP).

A külpolitikai tanácsadó intézet a Magyar Nemzet hétfői cikkére reagált, amelyben a lap megbízhatónak nevezett nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozva azt állította: Soros György novemberben telefonon hívta fel Daniela Schwarzert, és azt akarta elérni nála, hogy Schwarzer Angela Merkelnél akadályozza meg, hogy a magyar jelölt, Várhelyi Olivér kapja meg az EU-bővítési biztosi posztot a Bizottságban. A lap szerint Soros azt mondta: az egész unió hitelességére rossz fényt vetne, ha a magyar kormány delegálna tisztviselőt a kérdéses posztra, miután Orbán Viktor túl közel került Oroszországhoz és Törökországhoz.

Schwarzer azonban azt mondta Soros Györgynek, hogy "a dolgok nem így működnek". Ugyan tudna beszélni Angela Merkellel, de akkor sem adhat neki ilyen tanácsot, így végül nem teljesítette Soros kérését, írta az újság.

A Magyar Nemzet minderről semmilyen bizonyítékot nem mutatott be. Nem tudni, hogy ha valóban volt ilyen telefonbeszélgetés, akkor erről hogyan szerzett tudomást az idézett "nemzetbiztonsági forrás", illetve a Magyar Nemzet: telefonok lehallgatásával vagy más titkosszolgálati eszközökkel? A cikk megemlíti még, hogy Daniela Schwarzer és Soros György személyesen is ismerik egymást, és Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF) is támogatja a Német Külpolitikai Társaságot.

Soros György nem kérte Daniela Schwarzertől, hogy Angela Merkellel Várhelyi Olivér személyéről beszéljen

- írta kérdésünkre a Német Külpolitikai Társaság sajtóosztálya. Rövid válaszukban még azt írták: