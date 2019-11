Trump aláírta: szövetségi bűncselekmény lett az állatkínzás az Egyesült Államokban

Mindössze egy hónappal azután, hogy az Egyesült Államok képviselőháza egyhangúlag elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami szövetségi bűncselekménnyé nyilvánítja az állatkínzást, Donald Trump az aláírásával törvénybe iktatta azt. A jövőben akár hét év börtönbüntetést is kaphatnak az állatkínzók, akiket az államhatárokon át is üldöznek majd. A szövetségi bűncselekmény a legsúlyosabb jogi kategória az amerikai jogrendszerben, ide tartozik egyebek mellett a nemi erőszak és a gyilkosság is.

Az Állatkínzás és állatok elleni kegyetlenkedés elleni törvény (PACT) azután került az elnök elé, hogy a Szenátus november ötödikén elfogadta azt. „Ez a törvény jelentős segítséget nyújt abban, hogy megállítsuk az állatkínzást és abban, hogy a közösségeink biztonságosabbak legyenek. Bizonyított tény, hogy azok a zavart egyének, akik állatokat bántalmaznak, gyakran nem állnak meg ennyinél, hanem később embertársaikat is bántalmazzák" – mondta Pat Toomey szenátor november elején, amikor a Szenátus jóváhagyta a szigorítást.

A mostani módosítással a korábbi, 2010-es, még Barack Obama idején született törvényt egészítették ki, ami illegálissá nyilvánította és büntette az állatkínzó videókat. A jövőben minden ott látható bántalmazási formát szövetségi bűncselekményként kezelnek, írja a New York Times.

(Borítókép: Donald Trump, miután az aláírásával törvénybe iktatta azt a törvényjavaslatot, ami szövetségi bűncselekménnyé nyilvánítja az állatkínzást 2019. november 25-én. Fotó: Mark Wilson / Getty Images)