Az RMDSZ egyik képviselője is érintett lehet az ügyben.

Romániában. Ma a feddhetetlenségi hatóság vezetőjét csukták le, mert nem bizonyult feddhetetlennek. Van magyar szál is.

Másodszor is négy év letöltendő szabadságvesztésre ítélték bűnpártolásért Romániában Alina Bicát, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) volt főügyészét - írja az MTI. A korábbi főügyészt egyszer már jogerősen elítélték, akkor is négy évet kapott, de azt az ítéletet idén márciusban megsemmisítette az alkotmánybíróság egyik döntése miatt.

Az alkotmánybíróság bukaresti szociáldemokrata kormány panaszának helyt adva állapította meg, hogy a legfelsőbb bíróság éveken át szabálytalanul működtette öttagú bírói tanácsait. Ez a döntés adott jogi lehetőséget arra, hogy sok korrupciós ügy elítéltjéhez hasonlóan Alina Bica is vitathassa az ügyében korábban meghozott, jogerős ítéletet.

A korábbi főügyész az ügyében eljáró öttagú bírói tanács összetétele ellen emelt kifogással érte el, hogy újratárgyalják ügyének fellebbviteli szakaszát. A legfelsőbb bíróság most ugyanazt az ítéletet hozta, mint első alkalommal. A rendkívüli perújítással azonban így is jól járt Bica, aki ezt kihasználva ismét elmenekült a büntetés végrehajtás elől. Már első alkalommal is Costa Ricán próbált politikai menedékjogot szerezni, a perújítás pedig akkor érkezett, amikor a román hatóságok kiadatási kérelme alapján Bicát már őrizetbe vették Costa Ricán.

A volt főügyész ellen több másik büntetőeljárás is folyamatban van, de a perújítás miatt szabadon engedték, ő pedig nem tért vissza Romániába. Az továbbra is kétséges, hogy sikerül-e érvényt szerezni a korábbi főügyészt elmarasztaló ítéletnek.

A román média úgy tudja: Bica most Spanyolországban tartózkodik.

Az októberben menesztett román szociáldemokrata kormány azzal indokolta a legfelsőbb bíróság elleni alkotmányossági óvásait, hogy az igazságszolgáltatás szerinte titkosszolgálati befolyás alatt áll, visszaéléseket követ el, és a korrupcióellenes harc ürügyén valójában politikai tisztogatást végez. A jobboldali államfő szerint viszont a Szociáldemokrata Párt korrupt politikusai (köztük a párt időközben bebörtönzött volt elnöke, Liviu Dragnea) megmentése érdekében próbálta maga alá gyűrni az igazságszolgáltatást.