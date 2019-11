Újabb 13 áldozatát találták meg az albániai földrengésnek

Újabb 13 halálos áldozatát találták meg csütörtökre virradóan, csaknem 24 óra alatt a minapi albániai földrengésnek, így 40-re nőtt a számuk hivatalos közlések szerint – írja az MTI.

6,4-es erősségű földrengés volt kedd hajnalban Albánia fővárosának környékén. Az elmúlt harminc évben nem volt ennél erősebb rengés az országban.

Az egyik legnagyobb kárt elszenvedő település Durres volt. A tengerparti városban továbbra is keresik az esetleges túlélőket. Szerdán éjjel itt három holttestet találtak a kutatóegységek. A közeli Thumane városban további hat halálos áldozatot találtak az éjjel, itt már a keresést is befejezték, mivel nem látják értelmét.

Kedd óta összesen 46 embert hozak ki élve a romok alól, és több mint 650 sérültje van a katasztrófának. Közülük 10 ember állapota súlyos.

A kedd hajnali földrengésnek azóta többszáz utórengése volt, ezek között 5-ösnél erősebbek is előfordultak. A kutatást is hátráltatja, hogy még csütörtökön délelőtt is regisztráltak rengéseket.

Sok tengerparti szálloda lehetővé tette, hogy az otthonukat elvesztők vagy azok, akik félnek visszatérni házukba, megszállhassanak ott a mentés idején. Ennek ellenére nagyjából 2100 töltötte sátrakban a katasztrófát követő második éjszakát is, tartva az esetleges nagyobb utórengésektől. A megrongálódott házakba egyébként nem is mehetnek vissza, amíg azokat statikusok meg nem vizsgálják. A kormány azt ígérte, hogy jövőre mindenkinek a lakhatását megoldják, aki elvesztette az otthonát a katasztrófa során.

