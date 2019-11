Egy 49 karátos gyémántot is elvittek a drezdai múzeumi betörők

Körvonalazódni látszik, mi lehetett a célja azoknak, akik hétfőn műkincseket loptak el a drezdai Grünes Gewölbe múzeumból. Az ellopott tárgyak értéke felbecsülhetetlen, de szakértők azt mondták: a műkincsek nagy része kontextusából kiragadva, illetve nem teljes kollekcióként igencsak nehezen értékesíthető a piacon.

A rablók például fejszével feltörték azt a három vitrint, amelyben a 18. század elejéről származó ékszergarnitúra volt. A kollekció összesen 94 darabból áll, de nem tudták minden darabját elvinni, csak azokat, amelyeket a lyukon keresztül elértek. Nehezítette a dolgukat az is, hogy az ékszereket egyenként is rögzítették a tárlóhoz. Ott hagytak például gyémánttal kirakott cipőkapcsokat és gombokat, a királyné gyöngy nyakláncát és egy gyémántokkal kirakott kardot is.

Az értékes gyűjteményből emellett elloptak tizenegy különleges, drágakövekkel kirakott darabot, valamint eltűntek két további műtárgy részei, és több, gyémántokkal és briliánsokkal díszített kabátgomb is.

8 Galéria: Ellopott Drezdai Tartományi Műgyűjtemény Fotó: Jürgen Karpinski / MTI

Elloptak például azt a kardot, amelynek markolatát kilenc nagyobb és 770 kisebb gyémánt díszítette, és eltűnt egy váll-lap is, amelyen viszont egyéb ékszerek mellett a híres drezdai 49 karátos fehér gyémánt is volt.

A gyémántok egyike sem különleges, kivéve ez utóbbit. Tobias Kormind gyémántkereskedő a Guardiannak azt mondta: önmagában ez a drágakő 8-9 millió fontot (kb. 3,1-3,5 milliárd forintot) is érhet, amivel a rablók megütötték a főnyereményt.

Stefan Koldehoff, műkincspiaci szakértő az MDR-nek azt mondta: miután a rendőrség közzétette az ellopott műkincsek fotóit, nem lesz olyan hivatalos műkincskereskedő, aki meg meri hirdetni ezeket a tárgyakat eladásra. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a betörők szét akarják majd szedni a gazdagon díszített tárgyakat, és a drágaköveket egyenként igyekeznek értékesíteni, vagy fizetőeszköznek használják azokat. Ezt meg tudják tenni: a mai drágaköveket már lézerrel jelölik meg, de a 18. században még nem volt ilyen egyedi azonosítója a gyémántoknak.

A rendőrség 500 ezer eurós díjat tűzött ki a tettesek kézre kerítésére.

Hétfőn kora reggel két ismeretlen hatolt be egy ráccsal védett ablakon keresztül a múzeumba. A rácsot felfeszítve, az ablakot betörve jutottak be a drágakövekkel díszített ékszereket bemutató kiállításra. A betörők kiürítettek egy poroltót, hogy eltüntessék nyomaikat. A rendőrség szerint a rablást profi bűnözők követték el. Nem egyszerű betörésről van szó, hanem célirányos, jól előkészített bűncselekményről. A rablók meneküléshez használt autóját hétfőn a kincstárhoz közeli egyik mélygarázsban találtak meg kiégve. A rendőrség négy embert keres.