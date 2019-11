Temesvár polgármestere letiltja a hivatalokat a maneléről és a sütögetésről

Jegyzetben közölte a polgármesteri hivatalhoz tartozó intézményekkel Nicola Robu temesvári polgármester, hogy a jövőben megtiltja a közintézmények által szervezett eseményeken az erős füsttel és konyhaszaggal járó sütögetést, a népzenei alapú popműfaj, a manele zene lejátszását és azt is, hogy dedikáltan zenét lehessen küldözgetni. A Transindex.ro azt írja, a szabályozást egy, a temesvári piacon készült videó terjedése indíthatta el: ebben manele megy a háttérben, és elhangzik, hogy Nicolae Robu számára küldik a dalt. A lap szerint a polgármester ezen húzhatta fel magát, és a tiltással valószínűleg a balkáninak vélt imázstól próbál megszabadulni. A lap szerint Robu egyébként nemigen tartozik a visszafogott politikusok közé: megesett már, hogy mérgében internetkábeleket vagdosott le, és az is, hogy prostituáltnak nevezte az újságírókat. A polgármester most állítólag súlyos büntetéseket ígért azoknak, akik áthágják a szabályokat.