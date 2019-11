Vajon mi ez a rengeteg víz Dzsibutiban?

Özönvizek pusztítanak a Vörös-tenger bejáratánál fekvő Dzsibutiban, ahol a kormány és az ENSZ szerint egyetlen nap alatt annyi eső esett, mint két év alatt összesen.

Az MTI szerint a kormányzat és az ENSZ arról tájékoztatott, hogy a természeti csapás mintegy negyedmillió embert érint. Ez magában is súlyos, de a helyzet még borzasztóbb, ha hozzátesszük, hogy Dzsibuti egy kicsiny, kelet-afrikai ország, amelynek 900 ezer lakosa van.

Szakértők már korábban rámutattak, hogy az arab ország a klímaváltozás szempontjából a világ legsebezhetőbb olyan országa, amely nem szigeten fekszik. Dzsibutiban a többi között az Egyesült Államok és Kína is katonai támaszpontot tart fenn.

Heavy rains have led to flooding all across the country of Djibouti. Climate change in the Horn of Africa is happening right in front of our eyes and we’ll continue to see floods over the next few years. Give this flood the same attention we gave to Beledweyne. pic.twitter.com/3jqvaA65tk