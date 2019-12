Iránban felszólították a gyerekeket és időseket, hogy maradjanak otthon a légszennyezettség miatt

Iskolákat és óvodákat zártak be iráni nagyvárosokban a tartós légszennyezettség miatt, és a kamionokat is kitiltották az érintett metropoliszokból, írja az MTI. Emellett több labdarúgó mérkőzést is lemondtak.

Az iráni egészségügyi minisztérium felszólította a gyerekeket és az idősebbeket, hogy maradjanak otthon. A légszennyezettségi mutatók az elmúlt napokban jóval meghaladták a nemzetközi határértékeket.

Szemtanúk szerint szombaton olyan rossz volt a helyzet, hogy kis távolságból is alig lehetett látni a teheráni tévétornyot. A fővárosban sokan panaszkodtak erős fejfájásra, légzési nehézségekre és rosszullétre. Az iráni meteorológiai intézet azt reméli, hogy a vasárnapra előre jelzett eső kis időre javíthat a helyzeten.

A légszennyezettség évek óta komoly probléma Iránban. Az egészségügyi minisztérium szerint évente ezrek halnak meg a rossz minőségű levegő következményei miatt.

Az iráni nagyvárosokban a tömegközlekedés fejletlensége miatt sokan közlekednek autóval, és ez fokozottan igaz Teheránban. A fővárosban hosszú ideig csak buszok jártak, az első metróvonalat a kilencvenes évek végén nyitották meg. A saját kocsi mellett szól a benzinárak alacsony ára is. Két éve bevezették, hogy Teheránban - ahol az agglomerációt is beszámítva körülbelül 15 millióan élnek - csak minden második nap lehet autóval közlekedni.