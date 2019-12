Leonardo DiCaprio reagált Bolsonaróra, miután a brazil elnök őt okolta az amazóniai erdőtüzekért

DiCaprio jó fej, mi? Pénzt ad, hogy felgyújtsák az amazóniai esőerdőket

– mondta támogatóinak Jair Bolsonaro brazil elnök, aki Leonardo DiCapriót okolja az amazóniai tüzekért, azt állítva, hogy a színész által támogatott nonprofit szervezetek a felelősek az Amazonas térségében pusztító erdőtüzek egy részéért, írtuk meg szombaton. Az amerikai színész most egy Twitter-posztban reagált a brazil elnök szövegére, írja a 444.hu.

A színész és környezetvédő DiCaprio posztjában azt írja, ebben a válságos időszakban támogatja azokat a brazil embereket, akik a természeti és kulturális örökségük megmentésén dolgoznak. És bár kiáll azon szervezetek mellett is, akik az ökoszisztéma megmentésén dolgoznak, és bár akár anyagi támogatásra is méltók lennének ezek a szervezetek, de speciel ő pont nem támogatta ezeket anyagilag.

Jair Bolsonaro pénteki megjegyzését megelőzően Pará államban két nonprofit szervezet székhelyén is rendőrségi razziát tartottak. A hatóságok számos önkéntes tűzoltót őrizetbe vettek, majd elengedtek. A helyi rendőrség szerint az érintettek ellen azért indult vizsgálat, mert állítólag ők okoztak tüzet, hogy anyagi támogatáshoz jussanak a nonprofit szervezeteken keresztül. A szövetségi ügyészek vizsgálata azonban a helyi földfoglalókat hozta ki első számú gyanúsítottként.

Ezekben a vádakban felmerült a WWF szervezet neve is, mondván, az önkéntes tűzoltók a tűzgyújtás után az ezekről készült fotókat a szervezetnek adták, hogy segítsenek a pénzgyűjtésben. A szervezet azonban tagadta, hogy ilyen fényképeket fogadtak volna, vagy vettek volna, ahogy azt is, hogy DiCaprio támogatta volna anyagilag a szervezetet. A színész friss posztjában maga is erre utal.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary Leonardo DiCaprio

DiCaprio környezetvédelmi szervezete korábban ötmillió dolláros támogatást ajánlott fel az Amazonas térségének megóvására az után, hogy az esőerdő jelentős része odalett a júliusban és augusztusban tomboló tüzekben.

Az erdőtüzek egyébként mostanra már alábbhagytak, de továbbra is vannak lángoló területek. Az amazóniai erdőtüzekről utoljára ebben a cikkünkben írtunk részletesen.