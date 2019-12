Menekülnek az emberek a közelgő szélvihar elől a Fülöp-szigeteken

Több mint 43 ezer embert evakuáltak és hat tartományban zárták be az iskolákat a Fülöp-szigetek keleti részein, mert közeleg a Kammuri tájfun és hétfő késő este vagy kedd hajnalra el is éri a területet - írja a New York Times.

A legerősebb szelek a trópusi ciklonban jelenleg elérik a 140 km/órás sebességet. A Kammuri óriási mennyiségű, 300-400 milliméter esőt is hoz magával, mindezt 24 óra alatt. A nagy mennyiségű csapadék áradásokkal, földcsuszamlásokkal járhat.