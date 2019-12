Epstein úgy szolgálta fel a nőket András hercegnek, mint gyümölcsöket a tálon

Tizenhét éves korában háromszor is arra kényszerítették, hogy szexeljen András yorki herceggel - állította határozottan a BBC-nak adott interjúban az Epstein-ügy egyik koronatanúja, a most 35 éves Virginia Roberts Giuffre, aki fel is jelentette a brit uralkodóház tagját.

A nő 2001-2002-ben többször is találkozott a herceggel, II. Erzsébet királynő fiával. Virginia Roberts Giuffre ebben az időben még nem töltötte be a 18 évet, és a floridai törvények szerint kiskorúnak számított.

Fotó: Virginia Roberts Virginia Roberts Giuffre és András herceg

A nő a BBC-nek részleteket is elárult a találkozásokról. Az egyik alkalommal Epstein magánszigetén voltak, ahol több lánnyal együtt úgy szolgálták fel őket a hercegnek, mintha gyümölcsök lennének egy tálon.

Epstein és András herceg egy széken ültek, onnan szemlélték a lányokat, majd Epstein kézmozdulatokkal jelezte nekik, hogy kezdjenek el vetkőzni. A fiatal lányoknak ezután egymást kellett csókolgatniuk és simogatniuk, majd Virginia Roberts Giuffre András herceggel szexelt, hangzott el az interjúban. Másnap Andrással még volt egy közös vacsora, aztán ő elhagyta a szigetet.

A fiatal lány a következő alkalommal Epstein és az üzletember bizalmasa, Ghislaine Maxwell társaságában találkozott a herceggel Londonban. Giuffre emlékei szerint András itt nagyon rosszakat mondott a volt feleségéről, Fergie-ről, majd egy londoni éjszakai klubba mentek. A herceg felkérte táncolni:

Borzalmasan rosszul táncolt. Szörnyű volt. Teljesen összeizzadt engem is, olyan volt, mintha esőként csöpögött volna rám az izzadtsága. Tudtam, hogy jó képet kell vágnom ehhez az egészhez, mert Jeffrey (Epstein) és Ghislaine ezt várják el tőlem.

A tánc után Andrással együtt visszatértek a házba. Az autóban Ghislaine Maxwell azt mondta a fiatal lánynak, hogy "vele is csinálja azt, amit Epsteinnel", amitől a lányt nagyon rossz érzés fogta el. A szex a fürdőszobában kezdődött, majd a hálószobában folytatódott. "Nem tartott sokáig, undorító volt. Utána ültem az ágyon, és nagyon mocskosnak éreztem magam" - mondta a nő az interjúban.

Az interjút többször meg kellett szakítani az amerikai nő sírása miatt. "A királyi család egyik tagjáról beszélünk. Nem értem, hogy lehet, hogy ezek a nagy hatalmú emberek, kormányfők és a királyi család tagjai hagyták ezt az egészet. És nemcsak hagyták, hanem részt is vettek benne" - mondta.

Arra kérem az embereket Nagy-Britanniában, hogy álljanak mellém, és támogassanak abban, hogy ez így nincs rendben, és ezt nekik sem kell elfogadniuk. Ez nem egy mocskos szexsztori. Ez a történet emberkereskedelemről, erőszakról és a ti egyik királyi felségetekről szól.

András herceg korábban egy interjúban igyekezett tételesen cáfolni a nő állításait. András azt mondta: egyáltalán nem ismeri Giuffre-t, és amiket állít, azok nem történtek meg. András hercegről és az akkor 17 éves Giuffre-ről készült közös kép is, de ezt a herceg szerint manipulálták. András védekezése szerint a nő feljelentésében szereplő napon nem találkozhattak Londonban, mert akkor a lányát egy születésnapi bulira vitte egy Pizza Expressbe. A herceg korábban azt is cáfolta, hogy izzadt volna, állítása szerint egy betegség miatt ugyanis nem tudott izzadni.

A milliárdos Jeffrey Epsteint idén augusztusban találták holtan cellájában, miután felszámolták a befolyásos üzletember a vádak szerint gyereklányokból épített szexhálózatot. A feltételezések szerint több befolyásos és ismert személy is igénybe vehette Epstein szolgáltatásait. A férfi halálának körülményeit a mai napig nem sikerült tisztázni.

András yorki herceg nemrég bejelentette: visszavonul a közéleti tevékenységtől, mélységesen együtt érez Epstein áldozataival, és hajlandó segítséget nyújtani a megfelelő rendészeti szerveknek a nyomozáshoz, ha szükséges.