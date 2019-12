Budapesten járt Trump ügyvédje, Rudy Giuliani, az impeachment-eljárás kapcsán

Budapesten találkozott Rudy Giuliani, Trump ügyvédje és tanácsosa a Biden-ügyben érintett volt ukrán főügyésszel, Jurij Lucenkóval, írja a New York Times.

Miközben egyre jobban szorul a hurok Donald Trump nyaka körül, és egyre inkább úgy tűnik van realitása egy esetleges impeachment-eljárás megindításának, az ügyben egyébként szervesen érintett Giuliani továbbra is azon ügyködik, hogy felkutassa azokat, akik segítenek megerősíteni a republikánus narratívát az ügyben, azaz hogy Trump nem kért semmi olyat az ukrán elnöktől, ami ne férne össze elnöki tisztségével.

Giuliani a budapesti kitérőt követően Kijevbe utazott, ahol belső források szerint két másik olyan ukrán ügyésszel is találkozott, akik a Trumpnak kedvező verziót erősítik az ügyben.

Szüksége is lehet az Egyesült Államok elnökének minden fogódzkodóra, ugyanis az eljárás előzetes meghallgatási szakaszában számos olyan vallomás született, amelyek megerősítik: Trump visszaélt az elnöki befolyásával, hogy ártson az jövő évi választásokon egyik fő esélyes riválisának tartott Joe Bidennek.

A New York Times értesülései szerint Giuliani európai útjának első sorban az volt a célja, hogy olyan dokumentumokat szerezzen be, amiket fel tudnak használni egy Trump-párti televíziós műsorban, amely az impeachement-eljárást hivatott hitelteleníteni. Érdekesség, hogy az egész eljárás részben Giuliani ehhez hasonló ügyködéseit is vizsgálná, ugyanis az ügyvéd nem visel semmilyen hivatalos tisztséget az amerikai kormányzatban, így az amerikai államigazgatásban többen is aggódva figyelik a beavatkozásait.

A fent említett utat a konzervatív One America Network szervezte, ők azok, akik az impeachment-eljárást támadó tévésorozatot készítik. Az OAN csapata a magyar fővárosban csatlakozott Giulianihoz, köztük az impeachement-ellenes műsor műsorvezetője, Chanel Rion. Az ügyet belülről ismerő források szerint forgattak is Budapesten, egy interjút rögzítettek a hazájában egyébként korrupcióval vádolt Lucenkóval.

De mi ez az egész már megint Trumppal?