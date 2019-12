Merkel szerint nem olyan egyszerű elfogadni Putyin rakétatelepítési moratóriumát

Angela Merkel német kancellár arról beszélt szerdán NATO Londonban tartott vezetői találkozójának végén tartott sajtótájékoztatók egyikén, hogy nem olyan egyszerű elfogadni Vlagyimir Putyinnak azt a javaslatát, amely a szárazföldi állomásoztatású közepes hatótávolságú nukleáris rakéták európai telepítésének moratóriumára vonatkozik – írja az MTI.

Merkel szerint ha elfogadnák a javaslatot, az azt jelentené, hogy a NATO tagállamok nem tudnának reagálni, ha Oroszország megsértené a nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést (INF).

Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy megvitassák, a Nyugat miként folytathat párbeszédet ebben a kérdésben Oroszországgal. A sajtótájékoztató során arra is utalt, hogy a NATO nem fog szimmetrikus módon reagálni az INF-szerződés megsértésére közép hatótávolságú nukleáris rakéták telepítésével.

Andrzej Duda lengyel elnök kijelentette, hogy Oroszország nem ellensége a NATO-nak.

Szerinte ellenségnek csak a terrorszervezeteket lehet nevezni, de államok szintjén senki nem támadja a NATO-t. Hozzátette azonban azt is, hogy a szomszédos Oroszországgal nem értenek mindenben egyet, sőt egyes tetteit megengedhetetlennek tartják. A lengyel államfő Törökországra is kitért: szerinte Ankara álláspontját is figyelembe kell venni, különösen a közel-keleti térséget érintő ügyekben.

A találkozó után Boris Johnson brit kormányfő is sajtótájékoztatót tartott. Arról beszélt, hogy az E3 plusz Törökország formátumú, vagyis a Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Törökország képviselőivel zajló tárgyalásokat fenn kell tartani. Johnson kedden tárgyalt német kancellárral, illetve Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és Emmanuel Macron francia államfővel a török haderő által megszállt észak-szíriai területekről.

Elismerjük, Törökország úgy érzi, hogy nagy nyomás nehezedik rá

– mondta Johnson, aki szerint a Törökországban betiltott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadár szervezet valós terrorista fenyegetés.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök jelezte, hogy Grönland növekvő geostratégiai szerepe miatt megnövelik a védelmi kiadásokat a térség biztonsága érdekében.

A Dániához tartozó félautonóm terület légtérfigyelésére és tengeri járőrözésre további 1,5 milliárd koronát, azaz 66 milliárd forintot szánnak. Frederiksen a Donald Trumppal tartott találkozóját követően azt is bejelentette, hogy országa további négy harci repülőgépet bocsájt a NATO rendelkezésére 2020-ban és 2021-ben.

Hírügynökségek felidézték, hogy a koppenhágai kormány mindenekelőtt a sarkköri régióban tevékenykedő orosz tengeralattjárók miatt aggódik. A dán katonai hírszerzés novemberi elemzése szerint a sarkköri régió a királyság védelmi politikájának Achilles-sarka.