Nagyot akciózott az Europol ősszel, 228 embert le is tartóztattak

31 ország, köztük Magyarország is részt vett az Europol, az Eurojust és az Európai Bankföderáció pénzmosás elleni akciójában 2019 szeptembere és között, amiben világszerte 228 főt tartóztattak le, és jelenleg is folyamatban van még 1025 ügy. Az akció a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás, más néven a money mule tranzakciók ellen irányult, írja honlapján az Europol.

Amoney mule tranzakciók során a bűnözők álláshirdetésben álcázva ajánlanak könnyű pénzkereseti lehetőséget bankszámlával rendelkezőknek. A megállapodást követően a megbízó átutal egy nagyobb összeget a másik félnek, akinek aztán jutalék fejében tovább kell utalnia egy másik, általában külföldi számlára, esetleg készpénzben át kell azt adnia egy közvetítőnek. Így a munkavállaló maga is bűnszervezeti taggá válik. Egy korábbi MTI-hír szerint a bűnözők többnyire egy létező céghez megtévesztően hasonló e-mail címről, profilról küldenek álláshirdetésnek látszó üzenetet e-mailen, a közösségi médián vagy csevegő alkalmazásokon keresztül. Általában álláskeresőket, diákokat és anyagi gondokkal küzdő embereket választanak célpontjuknak.

Az ötödik European Money Mule Action, vagyis az EMMA 5 során 3833 főt azonosítottak, akiket beszerveztek, és 386 bűnözőt, akik maguk szervezték be a bűnszervezetbe az munkavállalókat – közülük 228 főt le is tartóztattak. Az akciót 650-nél is több bank és más pénzügyi szervezetek segítették azzal, hogy összesen 7520 money mule tranzakcióról számoltak be nekik.

Az Europol akciójában Magyarországon túl Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Görögország, Németország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Ausztrália, Moldova, Norvégia, Svájc, az Egyesült Királyság, Ukrajna és az Egyesült Államok is részt vett.

